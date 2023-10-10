الأهلى يواجه سلا المغربى فى نصف نهائي البطولة العربية للسلة بقطر

(MENAFN
- Youm7) يلتقى اليوم فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره سلا المغربى فى منافسات الدور نصف النهائي بالبطولة العربية لكرة السلة رجال والتى تقام بقطر.
كما يلتقى الكويت الكويتى مع بيروت اللبنانى فى منافسات نفس الدور.
وصعد الأهلى إلى نصف النهائي بعد التغلب على الاتحاد السكندرى، وصعد الكويت بعد الفوز على دجلة الجامعة ،وتأهل سلا
بالفوز على المحرق البحرينى، بينما صعد بيروت اللبنانى على حساب اتحاد الجزائر
وودع الاتحاد السكندري البطولة بالخسارة أمام الأهلى فى ربع نهائي المنافسات بنتيجة 82/77.
وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.
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