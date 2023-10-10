Wednesday, 11 October 2023 08:27 GMT

الأهلى يواجه سلا المغربى فى نصف نهائي البطولة العربية للسلة بقطر

10/10/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره سلا المغربى فى منافسات الدور نصف النهائي بالبطولة العربية لكرة السلة رجال والتى تقام بقطر.

كما يلتقى الكويت الكويتى مع بيروت اللبنانى فى منافسات نفس الدور.



وصعد الأهلى إلى نصف النهائي بعد التغلب على الاتحاد السكندرى، وصعد الكويت بعد الفوز على دجلة الجامعة ،وتأهل سلا
بالفوز على المحرق البحرينى، بينما صعد بيروت اللبنانى على حساب اتحاد الجزائر



وودع الاتحاد السكندري البطولة بالخسارة أمام الأهلى فى ربع نهائي المنافسات بنتيجة 82/77.





وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.







MENAFN10102023000132011024ID1107222540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث