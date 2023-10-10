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موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى بالدورى الأفريقى

10/10/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل اليوم الأربعاء فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر الراحة السلبية من التدريبات والتي تستمر لمدة خمسة أيام حتى السبت المقبل.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.



وفاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الأحد 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق 18 أكتوبر الجارى.


موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي


يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).



بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.


طريق الأهلى فى الدوري الأفريقى


فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا
التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.



والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).


مواجهات الأهلى وسيمبا التنزانى


التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.



وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.







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