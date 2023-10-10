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المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الأخير استعدادا للقاء الأردن غداً وديا على استاد المقاولون

10/10/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالى مرانه الأخير اليوم الأربعاء استعدادا لودية الأردن المقرر لها غدا الخميس باستاد المقاولون العرب قبل السفر للقاء
أوزبكستان فى المباراة الودية الثانية والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.



ويجري منتخب مصر الأولمبي استعداداته تمهيدًا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، وحرص محمد بركات عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأولمبي على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم
قبل انطلاق التدريب.



وشدد بركات في حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدًا في تحديد هوية وأسماء المرشحين لتمثيل مصر في الأولمبياد، لافتا إلى أن هذا حلم يداعب خيال أي لاعب، مؤكدا أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات، مشيرا إلى أن الجهاز الفني حريص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة.



وأتم بركات حديثه منوهًا إلى ضرورة استثمار الفرصة وبذل جهودًا مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالي الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصده الميدالية الفضية ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.



وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي لمواجهة الأردن وأوزبكستان وديًا

في حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد أحمد "سيحا"، خط الدفاع: أحمد عيد، محمد أشرف، محمد طارق، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبد النبي، محمود عبد الرسول، خط الوسط: محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفي سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، على زعزع، محمد جهاد، أحمد عاطف "قطة"، أحمد جمال، أحمد فوزي، ماجد هاني، أحمد نادر حواش، وخط الهجوم: أسامة فيصل، بلال مظهر.







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