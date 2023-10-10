متابعة دورية على قدم إبراهيم عادل بعد تثبيت كسر الشظية بالجبس

(MENAFN
- Youm7) يخضع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، لمتابعة دورية من الجهاز الطبي برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، من أجل متابعة عملية تثبيت كسر عظمة الشظية بالجبس، والاطمئنان على التثبيت، خاصة وإن اللاعب لم يخضع لعملية جراحية واكتفى الجهاز الطبي بتثبيت قدمه في الجبس.
وكان إبراهيم عادل تعرض للإصابة بكسر في عظمة الشظية خلال مواجهة الجيش الرواندى بدورى أبطال أفريقيا، وتم تثبيت الكسر بجبيرة جبس لمدة 6 أسابيع مع المتابعة الأسبوعية بالأشعة
للتأكد من سلامة وضعية الكسر بصورة دورية.
فى سياق أخر، يتواصل الدكتور مصطفى المنيرى، مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب
منتخب مصر
الأول، لمتابعة تطورات إصابة أحمد سامى مدافع الفريق السماوى.
وخرج ساميّ مصابا فى الشوط الثاني للقاء إنبي فى الجولة الثالثة بالدوري، وشارك بدلا منه المدافع محمود مرعي، أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني من المباراة التى انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد.
واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا اللاعب أحمد سامى مع بعثة الفريق إلى الإمارات لمواجهة زامبيا والجزائر وديا، على أن يخضع اللاعب لبعض الفحوصات تحت إشراف طبيب المنتخب والعمل على تجهيزه.
ويرغب طبيب بيراميدز فى الاطلاع على تطورات إصابة أحمد سامى وعملية التأهيل التى سيخضع لها، حتى يتمكن من إعداد تقرير مفصل عن الحالة وتسليمه للجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو.
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