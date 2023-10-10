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خماسى الأهلى المصاب يواصل الغياب فى موقعة سيمبا التنزانى

10/10/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل خماسي الأهلي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي وصلاح محسن وكريم نيدفيد وكريم فؤاد الغياب عن مباراة فريقهم ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري، في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بسبب عدم الجاهزية الفنية للبعض منهم وعدم انتهاء برنامج التأهيل للبعض الآخر، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة خلال الفترة الماضية.



ويغيب عمرو السولية بسبب شكواه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، فيما يغيب محمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية وكريم فؤاد من شد في العضلة الضامة، وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن الحالة الطبية للثنائي المصاب كريم نيدفيد وصلاح محسن فى تحسن مستمر، وأوضح أن الثنائي يؤديان حاليا مرحلة جديدة من التأهيل للتخلص من الإصابة وفق الجدول التدريبي المحدد لكل منهما.



ورغم اقتراب الرباعي السولية ومتولي ونيدفيد وصلاح من إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهم، إلا أن فرص لحاق أيا منهم بمباراة سيمبا التنزاني بدوري السوبر الإفريقي صعبة، في ظل عدم جاهزية الرباعي، فيما يواصل كريم فؤاد أداء برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تحتاج لفترة قبل العودة للتدريبات الجماعية.



ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام 20 أكتوبر الجاري، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.



يذكر أنه فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).







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