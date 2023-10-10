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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني خطورة التصعيد العسكري في غزة

10/10/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي
اليوم الثلاثاء خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من وزير الخارجية البريطاني.
وأضاف الوزارة ان الجانبين ناقشا أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويخفف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين. (النهاية)

ع س ط / م م ج




MENAFN10102023000071011013ID1107222535

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