وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني خطورة التصعيد العسكري في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي
اليوم الثلاثاء خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من وزير الخارجية البريطاني.
وأضاف الوزارة ان الجانبين ناقشا أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويخفف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين. (النهاية)
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