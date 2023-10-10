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رئيس الوزراء القطري يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في فلسطين

10/10/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أعرب خلالها عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى ضرورة تفعيل آليات العمل الدولي عبر الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في إطار خفض التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.
كما أكد موقف قطر الثابت بإدانة ورفض استهداف المدنيين وضرورة العمل مع كل الشركاء الدوليين لضمان سلامتهم.
على صعيد متصل دعا وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان اليوم منظمة الأمم المتحدة إلى وضع حد للانتهاكات السافرة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية أن عبداللهيان طالب في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة "باتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت من أجل وضع حد للانتهاكات السافرة ونقض القانون الدولي وحقوق الانسان والإبادة في فلسطين المحتلة".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلق بلاده البالغ حيال "العدوان والجرائم الوحشية المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم" مؤكدا الحق القانوني لهذا الشعب في مواجهة الاحتلال والعدوان.
وذكر عبداللهيان بالمسؤولية الملقاة على عاتق هذه المنظمة الدولية حيال الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة محذرا من تداعيات الانتقام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي هناك.
من جانب آخر انتقد عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل "عدم إكتراث" الغرب ازاء الجرائم المنظمة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. (النهاية)

س س س / م و / ر س




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