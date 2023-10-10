رئيس الوزراء القطري يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أعرب خلالها عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى ضرورة تفعيل آليات العمل الدولي عبر الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في إطار خفض التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.
كما أكد موقف قطر الثابت بإدانة ورفض استهداف المدنيين وضرورة العمل مع كل الشركاء الدوليين لضمان سلامتهم.
على صعيد متصل دعا وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان اليوم منظمة الأمم المتحدة إلى وضع حد للانتهاكات السافرة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية أن عبداللهيان طالب في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة "باتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت من أجل وضع حد للانتهاكات السافرة ونقض القانون الدولي وحقوق الانسان والإبادة في فلسطين المحتلة".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلق بلاده البالغ حيال "العدوان والجرائم الوحشية المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم" مؤكدا الحق القانوني لهذا الشعب في مواجهة الاحتلال والعدوان.
وذكر عبداللهيان بالمسؤولية الملقاة على عاتق هذه المنظمة الدولية حيال الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة محذرا من تداعيات الانتقام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي هناك.
من جانب آخر انتقد عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل "عدم إكتراث" الغرب ازاء الجرائم المنظمة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. (النهاية)
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