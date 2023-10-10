الجزائر تؤكد استعدادها لاستضافة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 10 (كونا) -- كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الثلاثاء عن أن بلاده تستعد لاستضافة القمة السابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مارس 2024.
وأكد عرقاب في كلمة له خلال أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يعقد بعاصمة غينيا الاستوائية (مالابو) أن السلطات العليا في الجزائر ملتزمة تماما بضمان نجاح هذا الحدث التاريخي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمنظمة.
وقال إن "الحكومة الجزائرية تعمل بجدية تحت إشراف وتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون لجعل هذه القمة مناسبة لا تنسى يتمكن من خلالها قادة دول منتدى الدول المصدرة للغاز وضيوف الجزائر من مناقشة القضايا الأكثر إلحاحا".
وأوضح أن بلاده مصممة على جعل هذا الحدث مثالا ناجحا من ناحية التنظيم مشددا على أن التحضيرات تسير بوتيرة سريعة والفرق تعمل على ضمان ومراعاة كل التفاصيل والتأكد من جاهزية المرافق لاستقبال المشاركين وضمان تسهيل المناقشات واتخاذ القرارات الحاسمة.
وأثناء تطرقه لأهداف الاجتماع الوزاري أكد الوزير الجزائري على "ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استقرار الأسواق الطاقوية العالمية" معتبرا أن "التعاون والحوار أمور أساسية لحل التباينات المحتملة فيما يتعلق بالطاقة بشكل عام وبالغاز الطبيعي بشكل خاص ولضمان توفير إمدادات موثوقة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم".
يذكر أن فعاليات الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز انطلقت في مالابو بوقت سابق اليوم برئاسة وزير المعادن والمحروقات في غينيا الاستوائية أنطونيو أوبورو أوندو. (النهاية)
م ر / ر ج
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