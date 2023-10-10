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الجزائر تؤكد استعدادها لاستضافة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

10/10/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 10 (كونا) -- كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الثلاثاء عن أن بلاده تستعد لاستضافة القمة السابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مارس 2024.
وأكد عرقاب في كلمة له خلال أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يعقد بعاصمة غينيا الاستوائية (مالابو) أن السلطات العليا في الجزائر ملتزمة تماما بضمان نجاح هذا الحدث التاريخي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمنظمة.
وقال إن "الحكومة الجزائرية تعمل بجدية تحت إشراف وتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون لجعل هذه القمة مناسبة لا تنسى يتمكن من خلالها قادة دول منتدى الدول المصدرة للغاز وضيوف الجزائر من مناقشة القضايا الأكثر إلحاحا".
وأوضح أن بلاده مصممة على جعل هذا الحدث مثالا ناجحا من ناحية التنظيم مشددا على أن التحضيرات تسير بوتيرة سريعة والفرق تعمل على ضمان ومراعاة كل التفاصيل والتأكد من جاهزية المرافق لاستقبال المشاركين وضمان تسهيل المناقشات واتخاذ القرارات الحاسمة.
وأثناء تطرقه لأهداف الاجتماع الوزاري أكد الوزير الجزائري على "ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استقرار الأسواق الطاقوية العالمية" معتبرا أن "التعاون والحوار أمور أساسية لحل التباينات المحتملة فيما يتعلق بالطاقة بشكل عام وبالغاز الطبيعي بشكل خاص ولضمان توفير إمدادات موثوقة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم".
يذكر أن فعاليات الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز انطلقت في مالابو بوقت سابق اليوم برئاسة وزير المعادن والمحروقات في غينيا الاستوائية أنطونيو أوبورو أوندو. (النهاية)

م ر / ر ج



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