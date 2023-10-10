النيجر: المجلس العسكري يعلن بدء عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 10 (كونا) -- أعلن المجلس العسكري في النيجر اليوم الثلاثاء بداية عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من البلاد بعد توصل السلطات العسكرية في البلدين إلى تحديد جدول زمني لها.
وقال المجلس العسكري في بيان إن "عمليات مغادرة القافلة الأولى للجنود الفرنسيين بدأت اليوم الثلاثاء تحت حراسة القوات الدفاعية والأمنية للنيجر" مضيفا أنه "على إثر اجتماعات وتواصل بين سلطات النيجر والجانب الفرنسي تم تحديد جدول زمني لانسحاب قواته باتفاق مشترك".
وأوضح البيان أنه "مثلما كان متفقا عليه بدأ انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من البلاد حيث تضم الدفعة الأولى 400 عسكري من مدينة (والام)".
وأشار إلى أنه "سيتم مع حلول نهاية العام الحالي تفكيك قاعدة (نيامي) الجوية حيث تتمركز غالبية القوات الفرنسية" مؤكدا أن "عملية الانسحاب ستتم بنظام وأمان كاملين وتحت مراقبة القوات النيجرية".
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعلن في 25 سبتمبر الماضي عودة سفير بلاده في النيجر إلى باريس وأن الجنود الفرنسيين ال1500 سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام.
ولقي هذا القرار ترحيبا من جانب المجلس العسكري في النيجر والذي اعتبره لحظة تاريخية وخطوة جديدة باتجاه السيادة ويوما يشهد على تصميم شعب النيجر وإرادته.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا في 27 يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في بلادهم. (النهاية)
م ر / ر ج
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