Wednesday, 11 October 2023 08:26 GMT

النيجر: المجلس العسكري يعلن بدء عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين

10/10/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 10 (كونا) -- أعلن المجلس العسكري في النيجر اليوم الثلاثاء بداية عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من البلاد بعد توصل السلطات العسكرية في البلدين إلى تحديد جدول زمني لها.
وقال المجلس العسكري في بيان إن "عمليات مغادرة القافلة الأولى للجنود الفرنسيين بدأت اليوم الثلاثاء تحت حراسة القوات الدفاعية والأمنية للنيجر" مضيفا أنه "على إثر اجتماعات وتواصل بين سلطات النيجر والجانب الفرنسي تم تحديد جدول زمني لانسحاب قواته باتفاق مشترك".
وأوضح البيان أنه "مثلما كان متفقا عليه بدأ انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من البلاد حيث تضم الدفعة الأولى 400 عسكري من مدينة (والام)".
وأشار إلى أنه "سيتم مع حلول نهاية العام الحالي تفكيك قاعدة (نيامي) الجوية حيث تتمركز غالبية القوات الفرنسية" مؤكدا أن "عملية الانسحاب ستتم بنظام وأمان كاملين وتحت مراقبة القوات النيجرية".
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعلن في 25 سبتمبر الماضي عودة سفير بلاده في النيجر إلى باريس وأن الجنود الفرنسيين ال1500 سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام.
ولقي هذا القرار ترحيبا من جانب المجلس العسكري في النيجر والذي اعتبره لحظة تاريخية وخطوة جديدة باتجاه السيادة ويوما يشهد على تصميم شعب النيجر وإرادته.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا في 27 يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في بلادهم. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN10102023000071011013ID1107222532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث