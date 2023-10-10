المغرب: ارتفاع عدد السياح الوافدين رغم مخلفات الزلزال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 10 - 10 (كونا) -- كشف المغرب اليوم الثلاثاء عن ان اكثر من 960 ألف سائح زاروا أراضيه خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك رغم أن الزلزال ضرب عدة مناطق فيه بالثامن من الشهر نفسه.
واوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بيان أن عدد السياح الوافدين على المغرب في شهر سبتمبر 2023 سجل ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
واضاف البيان أن وجهة المغرب السياحية خلقت المفاجأة خلال هذا الشهر حيث تجاوز عدد السياح الوافدين الأرقام المسجلة في الفترة نفسها من 2019 أيضا.
ولفت الى انه منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم الثلاثاء استقبل المغرب ما يقارب 1ر11 مليون سائح متجاوزا بذلك إجمالي عدد السياح الوافدين خلال سنة 2022 بأكملها.
ونقل البيان عن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور القول إن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش هي أفضل مناسبة للاعلان عن الإنجاز القياسي للسياحة المغربية خلال شهر سبتمبر 2023.
واضافت "أنه إنجاز مهم لأنه يسلط الضوء على جاذبية وجهتنا السياحية وصمود قطاعنا ونجاعة التدابير المتخذة من طرف بلادنا لمواجهة مخلفات الزلزال تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".
وأشارت الوزيرة عمور الى أنه "على الرغم من هذا الزلزال المأساوي فإن انتعاش السياحة المغربية قد تواصل ونحن عازمون على بلوغ هدف استقبال 14 مليون سائح بنهاية 2023". (النهاية)
م ر ي / ر ج
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