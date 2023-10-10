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المغرب: ارتفاع عدد السياح الوافدين رغم مخلفات الزلزال

10/10/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 10 - 10 (كونا) -- كشف المغرب اليوم الثلاثاء عن ان اكثر من 960 ألف سائح زاروا أراضيه خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك رغم أن الزلزال ضرب عدة مناطق فيه بالثامن من الشهر نفسه.
واوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بيان أن عدد السياح الوافدين على المغرب في شهر سبتمبر 2023 سجل ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
واضاف البيان أن وجهة المغرب السياحية خلقت المفاجأة خلال هذا الشهر حيث تجاوز عدد السياح الوافدين الأرقام المسجلة في الفترة نفسها من 2019 أيضا.
ولفت الى انه منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم الثلاثاء استقبل المغرب ما يقارب 1ر11 مليون سائح متجاوزا بذلك إجمالي عدد السياح الوافدين خلال سنة 2022 بأكملها.
ونقل البيان عن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور القول إن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش هي أفضل مناسبة للاعلان عن الإنجاز القياسي للسياحة المغربية خلال شهر سبتمبر 2023.
واضافت "أنه إنجاز مهم لأنه يسلط الضوء على جاذبية وجهتنا السياحية وصمود قطاعنا ونجاعة التدابير المتخذة من طرف بلادنا لمواجهة مخلفات الزلزال تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".
وأشارت الوزيرة عمور الى أنه "على الرغم من هذا الزلزال المأساوي فإن انتعاش السياحة المغربية قد تواصل ونحن عازمون على بلوغ هدف استقبال 14 مليون سائح بنهاية 2023". (النهاية)

م ر ي / ر ج



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