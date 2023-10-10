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وزير الخارجية الأمريكي يزور الأردن وإسرائيل

10/10/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 10 (كونا) -- يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غدا الأربعاء جولة في الشرق الأوسط تقوده إلى إسرائيل والأردن وذلك مع استمرار المساعي الأمريكية لاحتواء الوضع بعد الهجوم الذي شنته حركة (حماس) ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء إن الوزير بلينكن سيلتقي كبار المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين وسيدين "بأشد العبارات" ما أسماه "الهجمات الإرهابية" في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها (حماس) منذ السبت الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم أجرى بلينكن اتصالا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "ليؤكد من جديد دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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