وزير الخارجية الأمريكي يزور الأردن وإسرائيل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 10 (كونا) -- يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غدا الأربعاء جولة في الشرق الأوسط تقوده إلى إسرائيل والأردن وذلك مع استمرار المساعي الأمريكية لاحتواء الوضع بعد الهجوم الذي شنته حركة (حماس) ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء إن الوزير بلينكن سيلتقي كبار المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين وسيدين "بأشد العبارات" ما أسماه "الهجمات الإرهابية" في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها (حماس) منذ السبت الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم أجرى بلينكن اتصالا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "ليؤكد من جديد دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". (النهاية)
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