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منتدى الدول المصدرة للغاز يحذر من الدعوات لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي

10/10/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 10 (كونا) -- حذر منتدى الدول المصدرة للغاز في ختام أعمال اجتماعه الوزاري ال25 المنعقد اليوم الثلاثاء بعاصمة غينيا الاستوائية (مالابو) من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي مؤكدا أهمية هذا المورد النظيف في المشهد المستقبلي للطاقة.
واعتبر المنتدى في البيان الختامي لاجتماعه أن وقف الاستثمارات في هذا المجال سيؤدي "إلى نقص العرض وتضخم الأسعار والعودة المحتملة إلى الفحم كما حدث في عام 2022 ما يقوض أهداف خفض الانبعاثات".
وعليه أكد المشاركون على الدور "الأساسي للاستثمار في الحفاظ على استقرار أسواق الغاز الطبيعي وضرورة تهيئة بيئة تشجعه بشكل غير مقيد مع تعزيز التعاون المالي عبر القارات في هذا المجال".
كما شدد المنتدى على "ضرورة ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا المتعلقة باستكشاف واستخراج واستغلال الغاز الطبيعي".
وبخصوص التطورات الأخيرة في سوق الغاز لاحظ المجتمعون "النمو المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي وتنامي عدد الدول المستوردة للغاز المسال".
وأكدوا أنه في حين تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات صيف العام الماضي مع تراجع التقلبات فإن "أسواق الغاز ستظل مع ذلك شحيحة إذا كان الشتاء القادم أكثر برودة من المعتاد في نصف الكرة الشمالي".
غير أن المنتدى أشار إلى أنه "على المدى المتوسط سيبدأ شح العرض في الأسواق بالتراجع بعد عام 2025 مع إطلاق غالبية مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة لاسيما التي تقودها الدول الأعضاء".
وفي هذا السياق تطرق البيان الختامي إلى النسخة المحدثة من تقرير توقعات الغاز العالمية لعام 2050 والذي يصدره المنتدى حيث "من المتوقع زيادة مستدامة في استهلاك الطاقة الأولية على مدى العقود الثلاثة المقبلة بفضل ارتفاع عدد سكان العالم وتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050".
وتشير التوقعات الى زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 36 بالمئة ومساهمة هذا المورد في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمئة حاليا إلى 26 بالمئة بحلول 2050.
من جهة أخرى أعرب الاجتماع عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي أحرزه مشروع معهد أبحاث الغاز حيث تم التصديق على اتفاقية المقر في 29 يوليو 2023 والذي سيكون في الجزائر العاصمة.
كما أعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته الجزائر بخصوص الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى في 2 مارس 2024.
وتم الترحيب في الاجتماع الوزاري بانضمام موريتانيا إلى المنتدى كأحدث عضو فيه وفقا للبيان الختامي الذي أفاد بأن الاجتماع الوزاري المقبل سينعقد في أصفهان بإيران خلال الربع الأخير من 2024. (النهاية)

م ر / ر ج



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