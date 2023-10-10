منتدى الدول المصدرة للغاز يحذر من الدعوات لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 10 (كونا) -- حذر منتدى الدول المصدرة للغاز في ختام أعمال اجتماعه الوزاري ال25 المنعقد اليوم الثلاثاء بعاصمة غينيا الاستوائية (مالابو) من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي مؤكدا أهمية هذا المورد النظيف في المشهد المستقبلي للطاقة.
واعتبر المنتدى في البيان الختامي لاجتماعه أن وقف الاستثمارات في هذا المجال سيؤدي "إلى نقص العرض وتضخم الأسعار والعودة المحتملة إلى الفحم كما حدث في عام 2022 ما يقوض أهداف خفض الانبعاثات".
وعليه أكد المشاركون على الدور "الأساسي للاستثمار في الحفاظ على استقرار أسواق الغاز الطبيعي وضرورة تهيئة بيئة تشجعه بشكل غير مقيد مع تعزيز التعاون المالي عبر القارات في هذا المجال".
كما شدد المنتدى على "ضرورة ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا المتعلقة باستكشاف واستخراج واستغلال الغاز الطبيعي".
وبخصوص التطورات الأخيرة في سوق الغاز لاحظ المجتمعون "النمو المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي وتنامي عدد الدول المستوردة للغاز المسال".
وأكدوا أنه في حين تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات صيف العام الماضي مع تراجع التقلبات فإن "أسواق الغاز ستظل مع ذلك شحيحة إذا كان الشتاء القادم أكثر برودة من المعتاد في نصف الكرة الشمالي".
غير أن المنتدى أشار إلى أنه "على المدى المتوسط سيبدأ شح العرض في الأسواق بالتراجع بعد عام 2025 مع إطلاق غالبية مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة لاسيما التي تقودها الدول الأعضاء".
وفي هذا السياق تطرق البيان الختامي إلى النسخة المحدثة من تقرير توقعات الغاز العالمية لعام 2050 والذي يصدره المنتدى حيث "من المتوقع زيادة مستدامة في استهلاك الطاقة الأولية على مدى العقود الثلاثة المقبلة بفضل ارتفاع عدد سكان العالم وتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050".
وتشير التوقعات الى زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 36 بالمئة ومساهمة هذا المورد في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمئة حاليا إلى 26 بالمئة بحلول 2050.
من جهة أخرى أعرب الاجتماع عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي أحرزه مشروع معهد أبحاث الغاز حيث تم التصديق على اتفاقية المقر في 29 يوليو 2023 والذي سيكون في الجزائر العاصمة.
كما أعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته الجزائر بخصوص الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى في 2 مارس 2024.
وتم الترحيب في الاجتماع الوزاري بانضمام موريتانيا إلى المنتدى كأحدث عضو فيه وفقا للبيان الختامي الذي أفاد بأن الاجتماع الوزاري المقبل سينعقد في أصفهان بإيران خلال الربع الأخير من 2024. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN10102023000071011013ID1107222529
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.