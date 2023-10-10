موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 15 عضوا جديدا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان من بينهم دولة الكويت مع فشل روسيا وبيرو في الحصول على أصوات كافية لنيل العضوية.

بروكسل - الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعلن استعداد الكتلة المكونة من 27 عضوا للمساعدة ودعم السلامة الإقليمية لدولة الكويت.

غزة - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن ارتفاع عدد الضحايا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الرابع على التوالي إلى 830 شهيدا و4250 جريحا.

بروكسل - الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم تعليق المخصصات المالية والمساعدات للفلسطينيين مضيفا أن "الإعلان عن هذا الموضوع من قبل أحد المفوضين الأوروبيين كان رأيا شخصيا". (النهاية) ر ج