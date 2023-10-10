موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 15 عضوا جديدا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان من بينهم دولة الكويت مع فشل روسيا وبيرو في الحصول على أصوات كافية لنيل العضوية.
بروكسل - الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعلن استعداد الكتلة المكونة من 27 عضوا للمساعدة ودعم السلامة الإقليمية لدولة الكويت.
غزة - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن ارتفاع عدد الضحايا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الرابع على التوالي إلى 830 شهيدا و4250 جريحا.
بروكسل - الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم تعليق المخصصات المالية والمساعدات للفلسطينيين مضيفا أن "الإعلان عن هذا الموضوع من قبل أحد المفوضين الأوروبيين كان رأيا شخصيا". (النهاية) ر ج
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