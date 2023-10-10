دفاع مدني غزة: أعداد كبيرة من الفلسطينيين تحت ركام منازل دمرها الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة11 تشرين الأول (بترا)- قالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة إن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين ما تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على ساكنيها في عدة مناطق من قطاع غزة منذ الليلة الماضية.

وأضافت في بيان صحفي، إن طواقمها عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة، وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض، ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.

--(بترا)

أش/أز/ هـ ح

11/10/2023 01:04:11