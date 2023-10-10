دفاع مدني غزة: أعداد كبيرة من الفلسطينيين تحت ركام منازل دمرها الاحتلال

دفاع مدني غزة: أعداد كبيرة من الفلسطينيين تحت ركام منازل دمرها الاحتلال
التاريخ
10/10/2023 11:27:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة11 تشرين الأول (بترا)- قالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة إن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين ما تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على ساكنيها في عدة مناطق من قطاع غزة منذ الليلة الماضية.
وأضافت في بيان صحفي، إن طواقمها عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة، وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض، ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.
--(بترا)
أش/أز/ هـ ح
11/10/2023 01:04:11
MENAFN10102023000117011021ID1107222527
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