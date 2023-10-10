الأمم المتحدة: 200 ألف مهجر غادروا منازلهم بسبب الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 10 تشرين الأول (بترا) أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن النزوح الجماعي ازداد بسرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وحسب بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد جرى تهجير ما لا يقل عن 200 ألف من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بعد فرارهم خوفًا على حياتهم أو بسبب تدمير منازلهم بسبب الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي.

ويعيش ما يقرب من 137500 نازح في 83 مدرسة تابعة للأونروا في مناطق قطاع غزة كافة، حسب الأونروا التي أضافت أنه ومع استمرار الغارات الجوية العنيفة، فإن المزيد والمزيد من النازحين يبحثون عن مأوى في مدارس الأونروا.

وقال البيان (اوتشا) إنه يتم بذل كل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين لكن الظروف صعبة، حيث أن بعض الملاجئ مكتظة، ومحدودية توفر المياه الصالحة للشرب مضيفا أنه بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي تم توزيع الخبز على النازحين في مراكز الإيواء.

وكان مبنى يضم المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة تعرض لأضرار جسيمة نتيجة للغارات الجوية القريبة. ويلجأ جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في غزة إلى مبنى آخر داخل نفس المجمع.

-- (بترا)

م د/

10/10/2023 23:32:10