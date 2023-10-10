الأمم المتحدة: 200 ألف مهجر غادروا منازلهم بسبب الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 تشرين الأول (بترا) أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن النزوح الجماعي ازداد بسرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية في جميع أنحاء قطاع غزة.
وحسب بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد جرى تهجير ما لا يقل عن 200 ألف من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بعد فرارهم خوفًا على حياتهم أو بسبب تدمير منازلهم بسبب الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي.
ويعيش ما يقرب من 137500 نازح في 83 مدرسة تابعة للأونروا في مناطق قطاع غزة كافة، حسب الأونروا التي أضافت أنه ومع استمرار الغارات الجوية العنيفة، فإن المزيد والمزيد من النازحين يبحثون عن مأوى في مدارس الأونروا.
وقال البيان (اوتشا) إنه يتم بذل كل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين لكن الظروف صعبة، حيث أن بعض الملاجئ مكتظة، ومحدودية توفر المياه الصالحة للشرب مضيفا أنه بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي تم توزيع الخبز على النازحين في مراكز الإيواء.
وكان مبنى يضم المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة تعرض لأضرار جسيمة نتيجة للغارات الجوية القريبة. ويلجأ جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في غزة إلى مبنى آخر داخل نفس المجمع.
-- (بترا)
م د/
10/10/2023 23:32:10
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