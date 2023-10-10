محمد رضوان والبزاوى وشيرى عادل يواصلون تصوير عادل مش عادل مع الفيشاوى

MENAFN - Youm7) يواصل أبطال فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، تصوير العمل على قدم وساق، من أجل الإنتهاء من تصويره خلال أواخر الشهر الجارى، من أجل عرضه في موسم رأس السنة، من إخراج أحمد يسرى، حيث صور كلا من شيرى عادل التي تقدم دور البطولة النسائية أمام أحمد الفيشاوى، ومحمد رضوان ومحمود البزاوى مشاهدهم الخاصة، خاصة أن كل ممثل مشغول بأعمال أخرى الفترة المقبلة .

وتنتظر شيرى عادل عرض فيلم "أصل الحكاية" مع المخرج محمد أمين، والذى انتهت من تصويره مؤخراً ، وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة، وشارك في بطولته

بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام.







