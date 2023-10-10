محمد رضوان والبزاوى وشيرى عادل يواصلون تصوير عادل مش عادل مع الفيشاوى

(MENAFN
- Youm7) يواصل أبطال فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، تصوير العمل على قدم وساق، من أجل الإنتهاء من تصويره خلال أواخر الشهر الجارى، من أجل عرضه في موسم رأس السنة، من إخراج أحمد يسرى، حيث صور كلا من شيرى عادل التي تقدم دور البطولة النسائية أمام أحمد الفيشاوى، ومحمد رضوان ومحمود البزاوى مشاهدهم الخاصة، خاصة أن كل ممثل مشغول بأعمال أخرى الفترة المقبلة .
وتنتظر شيرى عادل عرض فيلم "أصل الحكاية" مع المخرج محمد أمين، والذى انتهت من تصويره مؤخراً ، وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.
فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.
وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة، وشارك في بطولته
بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام.
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