تامر عاشور يحيى حفلاً غنائيًا بالشيخ زايد 10 نوفمبر المقبل

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- Youm7) يحيى
الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا با لشيخ زايد يوم 10 نوفمبر المقبل و يقدم فيها باقة مميزة من اغانية التي اشتهر بها منها منها تيجي نتراهن وده حكاية
ياللي خت قلبي وقولولو سماح وانت اخترت وهتوحشنا وكلموها عني وكل يوم والرك على النية وأنا هاجي على نفسي وباي باي.
ومؤخرا
قال الفنان تامر عاشور: مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم.
وأضاف "عاشور"، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية": "السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرا من العام الماضي بسبب المهرجان، ومهرجان العلمين تضمن عددا كبيرا من الفعاليات مثل الفعاليات الرياضية في مناطق مختلفة والتحضيرات الخاصة بالمهرجان غير مسبوقة".
وكان قد أحيا النجم
تامر عاشور
حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد وقدم من خلاله جرعة أغان درامية ورومانسية
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