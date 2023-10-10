تامر عاشور يحيى حفلاً غنائيًا بالشيخ زايد 10 نوفمبر المقبل

MENAFN - Youm7) يحيىالفنان تامر عاشور حفلا غنائيا با لشيخ زايد يوم 10 نوفمبر المقبل و يقدم فيها باقة مميزة من اغانية التي اشتهر بها منها منها تيجي نتراهن وده حكايةياللي خت قلبي وقولولو سماح وانت اخترت وهتوحشنا وكلموها عني وكل يوم والرك على النية وأنا هاجي على نفسي وباي باي.

ومؤخراقال الفنان تامر عاشور: مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم.وأضاف "عاشور"، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية": "السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرا من العام الماضي بسبب المهرجان، ومهرجان العلمين تضمن عددا كبيرا من الفعاليات مثل الفعاليات الرياضية في مناطق مختلفة والتحضيرات الخاصة بالمهرجان غير مسبوقة".وكان قد أحيا النجمتامر عاشورحفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد وقدم من خلاله جرعة أغان درامية ورومانسية