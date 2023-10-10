منى زكى فى 2024.. تعود للتعاون مع هنيدى وكريم عبد العزيز بعد غياب سنوات

MENAFN - Youm7) تعود النجمة منى زكى في عام 2024 الى التعاون مع النجمان محمد هنيدى وكريم عبد العزيز بعد غياب طويل عن عدم التعاون،حيث تلتقى مع النجم كريم عبد العزيز في فيلم "لعب عيال" من إخراج طارق العريان، وتأتى عودة الثنائى الناجح بعد غياب 14عامًا منذ لقائهما في فيلم "ولاد العم" الذى قدماه عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه..

كريم عبد العزيز ومنى زكى



محمد هنيدى ومنى زكى

وينتظر الجمهور عودة الثنائى كريم ومنى زكى إلى شاشات السينما حيث يعد كريم ومنى من أنجح الثنائيات في السينما على مدار الـ20 عامًا الماضية

تحدث النجم كريم عبد العزيز عن التعاون مجددا مع الفنانة الكبيرة منى زكي في فيلم "لعب عيال" إخراج طارق العريان، بعد 14عاما منذ أن قدما آخرأعمالهما فيلم "ولاد العم".

وقال كريم عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية: "بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة، واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع".



كما تعود أيضا للتعاون مع النجم محمد هنيدى في فيلم

"الجواهرجى"

بعد غياب ما يقرب من 25 عاما حيث أن آخر تعاون لهما سويا كان في فيلم "

صعيدى في الجامعة الامريكية "، الفيلم بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.1998







