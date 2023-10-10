منى زكى فى 2024.. تعود للتعاون مع هنيدى وكريم عبد العزيز بعد غياب سنوات

(MENAFN
- Youm7) تعود النجمة منى زكى في عام 2024 الى التعاون مع النجمان محمد هنيدى وكريم عبد العزيز بعد غياب طويل عن عدم التعاون،
حيث تلتقى مع النجم كريم عبد العزيز في فيلم "لعب عيال" من إخراج طارق العريان، وتأتى عودة الثنائى الناجح بعد غياب 14عامًا منذ لقائهما في فيلم "ولاد العم" الذى قدماه عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه..
كريم عبد العزيز ومنى زكى
محمد هنيدى ومنى زكى
وينتظر الجمهور عودة الثنائى كريم ومنى زكى إلى شاشات السينما حيث يعد كريم ومنى من أنجح الثنائيات في السينما على مدار الـ20 عامًا الماضية
تحدث النجم كريم عبد العزيز عن التعاون مجددا مع الفنانة الكبيرة منى زكي في فيلم "لعب عيال" إخراج طارق العريان، بعد 14عاما منذ أن قدما آخرأعمالهما فيلم "ولاد العم".
وقال كريم عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية: "بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة، واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع".
كما تعود أيضا للتعاون مع النجم محمد هنيدى في فيلم
"الجواهرجى"
بعد غياب ما يقرب من 25 عاما حيث أن آخر تعاون لهما سويا كان في فيلم "
صعيدى في الجامعة الامريكية "، الفيلم بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.1998
MENAFN10102023000132011024ID1107222522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.