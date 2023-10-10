شهر انتصارات أكتوبر.. عادات بسيطة ترسخ روح الوطنية وحب الوطن فى أطفالك

"إللي ما لوش ماضي ما لوش حاضر ولا مستقبل"، هكذا تبنى الأمم تاريخها، وتقديسها للعادات والتقاليد التي تربى عليها أجيال عديدة، حتى لو مرت عليهم آلاف السنوات، فما زال الشعب المصري، يحتفل بذكرى احتفالات ونصر أكتوبر المجيد وكافة انتصاراته التى خاضها على مر الزمان. ومع سرعة إيقاع الحياة، يلتزم علينا أن تتعرف الأجيال القادمة على تاريخ بلادها.

لذلك يقدم "اليوم السابع " في السطور التالية مع الدكتورة ريهام حداد الكاتبة والباحثة النفسية كيفية التحدث مع الأطفال عن تاريخ وطنهم بشكل بسيط وملم بكل التفاصيل التي تناسب أعمارهم، بجانب الخطوات التي ترسخ روح الوطنية في قلوبهم.





أطفال مصر غرس القيم منذ الطفولة

قالت الباحثة النفسية أن غرس قيم المواطنة يبدأ

منذ الطفولة الاولى، بل أن الأمر يعود الى علم الوراثة

في جينات يحملها الأبناء عن أباءهم. إذ أن الوطنية وحب الوطن يكتسب وراثيًا أولاً ثم تنشأة وتربيه وبيئة محيطة، وأخيرا أحداثاً و معايشات وممارسات فعلية لهذه المواطنة.

ممارسة الوطنية

وإن أردنا أن نلخص الطريقة المثلى في هذه التنشأة ، فأولاً علينا نحن الكبار بممارسة الوطنية أمام أبناءنا، بكل صدق و محبة وأمانة، وشرف، لأن الأبناء يراقفبون ويختزلون المواقف ويختزنونها ومن ثم

يقلدونها لا أراديا، أمارس وطنيتي كأب وأم قدوة، بأن أخاف على بلدي وأمدحه واتغنى بأناشيده الحماسيه وأتأثر به وله، وأحيي ذكرى انتصاراته

بحماس وشغف، أتفاعل مع أحداثه وأعبر عن هذا التفاعل، أدلي برأيي، باختصار أتفاعل مع أحداث وطني بحب و أمانه .

طفل صغيراستخدام الحكايات والقصص

وتابعت الباحثة النفسية أن من أهم طرق غرس المواطنه هي الحكاية و القصة، بأن أحكي لهم تاريخ بلدهم

وبطولاته و قيمته و سر محبتي له ( كحكايه قبل النوم مثلا) ، حيث أحكي عن ملاحم و بطولات و انتصارات لأشخاص و رموز وطنية، ويمكن أن استغل في هذا صور أجدادهم

بالزي العسكري في ملحمة أكتوبر والنصر العظيم، واتحدث معهم حسب فئاتهم العمرية والألفاظ التي يستوعبونها، وأن أحرص أثناء الحكي على الحماس و التأثر والفخر

لينتقل هذا اليهم، وحتى لا يتحول الأمر إلى كلام تقريري جاف

.

لا نجد صعوبة في تعليم الوطنية للأطفال المصررين

وأردفت الباحثة النفسية أننا كمصريين لن نجد صعوبه في ترسيخ الوطنية في نفوس أبناءنا، لأنه كما سبق الذكر نحن حملنا الجينات على حب الوطن والتضحية من أجله، ثانيا تاريخنا فخم وزاخر بقصص هي الأروع في شأن المواطنة، ولنا أرض هي الأقدس والأبهى بين الأمم، تربية جيل صالح، محب لوطنه ونافع له ومدافع عنه ويعمل على رفعته و تقدمه، هي اسمى غايات الأباء وأعظم أدوارهم في الحياة.

علم مصر





طفلة



