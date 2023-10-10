4 وصفات طبيعية تظهر جمال يديكِ ناعمة وملساء.. عجينة دقيق الشوفان أبرزها

MENAFN - Youm7) يد المرأة احدى أسرار جمالها وجاذبيتها وثقتها بنفسها، فهي تسعى دائمًا لإظهارها بشكل جميل وجذاب، انشغالك طول اليوم وانخراطك في الأعمال المنزلية أو تعرضكِ للهواء البارد قد يتسبب في ترك يدكِ جافة وخشنة، وللقضاء على هذه الحالة التي قد تتسبب في إزعاجك إليكِ سيدتى بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنكِ من خلالها الحفاظ على نعومة يدك وإظهار جمالها، وفقًا لما نشره موقع" stylecraze".

هنا هي ثلاث وصفات طبيعية يمكن أن تساعد على جمال الكفين:زيت جوز الهند





زيت جوز الهند:

يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا رائعًا للبشرة. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد في ترطيب وتغذية الجلد. قومي بتدليك الكفين ببضع قطرات من زيت جوز الهند يوميًا. يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند كقناع للكفين، حيث تقومين بتوزيعه بسخاء على الكفين وتركه لبضع دقائق قبل غسله بالماء الفاتر. ستلاحظين فرقًا في نعومة ومرونة الكفين.

زيت الزيتون





السكر وزيت الزيتون:



يمكن استخدام مزيج السكر وزيت الزيتون كمقشر طبيعي للكفين. امزجي كمية متساوية من السكر وزيت الزيتون في وعاء وقومي بتدليك الكفين بهذا المزيج بلطف لمدة دقيقتين تقريبًا. ثم اشطفي الكفين بالماء الدافئ وجففيهما بلطف. سيزيل هذا المزيج الخلايا الميتة والجافة ويترك الكفين ناعمة ونضرة.

جيل الصبار





الألوة فيرا:



للحصول على كفين ناعمين ورطبين، جربي استخدام جل الألوة فيرا الطبيعي. افتحي ورقة من الألوة فيرا واستخرجي الجل اللزج الذي يوجد بداخلها. ضعي هذا الجل على الكفين ودلكيه بلطف حتى يمتصه الجلد. يحتوي الألوة فيرا على خصائص مرطبة ومهدئة تساعد في ترطيب البشرة وتحسين مظهرها.

دقيق الشوفان 4. دقيق الشوفان

دقيق الشوفان من الوصفات التي تترك تأثير جيد على الجلد وتجعله أكثر نعومة وملساء، فقط أضفي نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون.

تخلط جيدا وتطبيقه على يديك. واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل الشطف.