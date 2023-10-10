4 وصفات طبيعية تظهر جمال يديكِ ناعمة وملساء.. عجينة دقيق الشوفان أبرزها

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- Youm7) يد المرأة احدى أسرار جمالها وجاذبيتها وثقتها بنفسها، فهي تسعى دائمًا لإظهارها بشكل جميل وجذاب، انشغالك طول اليوم وانخراطك في الأعمال المنزلية أو تعرضكِ للهواء البارد قد يتسبب في ترك يدكِ جافة وخشنة، وللقضاء على هذه الحالة التي قد تتسبب في إزعاجك إليكِ سيدتى بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنكِ من خلالها الحفاظ على نعومة يدك وإظهار جمالها، وفقًا لما نشره موقع" stylecraze".
هنا هي ثلاث وصفات طبيعية يمكن أن تساعد على جمال الكفين:
زيت جوز الهند
زيت جوز الهند:
يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا رائعًا للبشرة. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد في ترطيب وتغذية الجلد. قومي بتدليك الكفين ببضع قطرات من زيت جوز الهند يوميًا. يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند كقناع للكفين، حيث تقومين بتوزيعه بسخاء على الكفين وتركه لبضع دقائق قبل غسله بالماء الفاتر. ستلاحظين فرقًا في نعومة ومرونة الكفين.
زيت الزيتون
السكر وزيت الزيتون:
يمكن استخدام مزيج السكر وزيت الزيتون كمقشر طبيعي للكفين. امزجي كمية متساوية من السكر وزيت الزيتون في وعاء وقومي بتدليك الكفين بهذا المزيج بلطف لمدة دقيقتين تقريبًا. ثم اشطفي الكفين بالماء الدافئ وجففيهما بلطف. سيزيل هذا المزيج الخلايا الميتة والجافة ويترك الكفين ناعمة ونضرة.
جيل الصبار
الألوة فيرا:
للحصول على كفين ناعمين ورطبين، جربي استخدام جل الألوة فيرا الطبيعي. افتحي ورقة من الألوة فيرا واستخرجي الجل اللزج الذي يوجد بداخلها. ضعي هذا الجل على الكفين ودلكيه بلطف حتى يمتصه الجلد. يحتوي الألوة فيرا على خصائص مرطبة ومهدئة تساعد في ترطيب البشرة وتحسين مظهرها.
دقيق الشوفان 4. دقيق الشوفان
دقيق الشوفان من الوصفات التي تترك تأثير جيد على الجلد وتجعله أكثر نعومة وملساء، فقط أضفي نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون.
تخلط جيدا وتطبيقه على يديك. واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل الشطف.
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