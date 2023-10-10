5 أخطاء تقع فيها الكثيرات وتسبب تساقط شعر الحواجب

MENAFN - Youm7) بعد أن ظهرت النجمات وعارضات الأزياء في أسابيع الموضة العالمية، بحواجب كثيفة، ورجوع موضة السبعينيات من جديد، ركز الكثيرات على نمو حواجبهن،وهل تنمو بطريقة طبيعية أم بطيئة، أم أنها نادرة النمو، كل تلك المشكلات قد تمر بها الكثير دون أن تلاحظ، وخاصة تساقط شعر الحواجب، فهناك الكثير من الأسباب وراء تلك المشكلة، منها النفسي، ومنها المرضي، ونستعرض أبرز أسباب تساقط شعر الحاجب وفقاً لما نشره موقع "browlycare".

عدم إزالة المكياج قبل النوم

من أخطر الأشياء التي يمكن أن تقع فيها أي فتاة هي عدم مسح المكياج تماماً، والنوم به، فله العديد من الأضرار على رأسها تساقط شعر الحواجب، حيث إن المادة التي توضع على الحواجب سواء كريمية، أو بودرة، يمكن أن تسد بصيلات الشعر، ولا يستطيع الجلد التنفس. وهذا يمكن أن يؤدي إلى البثور، وانسداد المسام وتساقط الشعر.

إزالة الماكياج بشكل غير صحيح

إذا قمت بإزالة مكياجك بقسوة شديدة واستخدمت حركات الفرك ذهاباً وإياباً، فقد يؤدي ذلك إلى تمزيق حواجبك، سواء كنت تستخدمين مناديل تنظيف أو ماء ميسيلار أو مزيل مكياج، يجب عليك استخدام حركات لطيفة، ويفضل أن تكون في اتجاه نمو الشعر.

العناية بالحواجب تقومين بتمشيط حواجبك بعد تنظيفها

بمجرد الانتهاء من تصفيف وتشكيل حواجبك، يجب ألا تلمسيها مرة أخرى وبالتأكيد لا تمشطيها مرة أخرى، فإذا قمت بعد ذلك بتمشيط حاجبيك مرة أخرى، قد تمزقيها، والقليل من الشعر المفقود يمكن أن يؤدي إلى فجوات مرئية.

ترفيع الحاجب

قد تأتي صيحات الموضة بأن يكون الحاجب لا سمك له، ورفيع، ومع تكرار عملية إزالة الشعر من نفس المكان العديد من المرات، قد تموت البصيلة ويصعب نموها مرة أخرى.

منتجات العناية





استخدام المنتجات الخاطئة

لا يعلم الكثيرون أن اختيار منتجات وأدوات الحواجب يمكن أن يؤثر على نمو الشعر، حيث يمكن للمكونات المجففة، ومكونات مثل البارابين، والسيليكون، والمواد البلاستيكية الدقيقة أن تسرع

شيخوخة الجلد والشعر.



