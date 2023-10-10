5 أخطاء تقع فيها الكثيرات وتسبب تساقط شعر الحواجب

(MENAFN
- Youm7) بعد أن ظهرت النجمات وعارضات الأزياء في أسابيع الموضة العالمية، بحواجب كثيفة، ورجوع موضة السبعينيات من جديد، ركز الكثيرات على نمو حواجبهن،
وهل تنمو بطريقة طبيعية أم بطيئة، أم أنها نادرة النمو، كل تلك المشكلات قد تمر بها الكثير دون أن تلاحظ، وخاصة تساقط شعر الحواجب، فهناك الكثير من الأسباب وراء تلك المشكلة، منها النفسي، ومنها المرضي، ونستعرض أبرز أسباب تساقط شعر الحاجب وفقاً لما نشره موقع "browlycare".
عدم إزالة المكياج قبل النوم
من أخطر الأشياء التي يمكن أن تقع فيها أي فتاة هي عدم مسح المكياج تماماً، والنوم به، فله العديد من الأضرار على رأسها تساقط شعر الحواجب، حيث إن المادة التي توضع على الحواجب سواء كريمية، أو بودرة، يمكن أن تسد بصيلات الشعر، ولا يستطيع الجلد التنفس. وهذا يمكن أن يؤدي إلى البثور، وانسداد المسام وتساقط الشعر.
إزالة الماكياج بشكل غير صحيح
إذا قمت بإزالة مكياجك بقسوة شديدة واستخدمت حركات الفرك ذهاباً وإياباً، فقد يؤدي ذلك إلى تمزيق حواجبك، سواء كنت تستخدمين مناديل تنظيف أو ماء ميسيلار أو مزيل مكياج، يجب عليك استخدام حركات لطيفة، ويفضل أن تكون في اتجاه نمو الشعر.
العناية بالحواجب تقومين بتمشيط حواجبك بعد تنظيفها
بمجرد الانتهاء من تصفيف وتشكيل حواجبك، يجب ألا تلمسيها مرة أخرى وبالتأكيد لا تمشطيها مرة أخرى، فإذا قمت بعد ذلك بتمشيط حاجبيك مرة أخرى، قد تمزقيها، والقليل من الشعر المفقود يمكن أن يؤدي إلى فجوات مرئية.
ترفيع الحاجب
قد تأتي صيحات الموضة بأن يكون الحاجب لا سمك له، ورفيع، ومع تكرار عملية إزالة الشعر من نفس المكان العديد من المرات، قد تموت البصيلة ويصعب نموها مرة أخرى.
منتجات العناية
استخدام المنتجات الخاطئة
لا يعلم الكثيرون أن اختيار منتجات وأدوات الحواجب يمكن أن يؤثر على نمو الشعر، حيث يمكن للمكونات المجففة، ومكونات مثل البارابين، والسيليكون، والمواد البلاستيكية الدقيقة أن تسرع
شيخوخة الجلد والشعر.
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