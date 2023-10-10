دلعى نفسك.. 4 أشياء يمكن أن تفعليها وأطفالك فى المدرسة

MENAFN - Youm7) لعب وتنطيط، وتنظيم منزل وصوت عالٍ، مكافآت وعقاب، وإنهاء الواجبات، مهام كثيرة تفعلها أي أم بشكل تلقائي في فترة تواجدها مع أطفالها، سواء في أيام العطلات، أو حتى بعد الرجوع من المدرسة أو التمرين وفي الوقت نفسه هناك الكثير من الأشياء التي تتمنى أن تفعلها، ولكنها تؤجلها أو تلغيها لعدم استطاعتها القيام بها في وجود الأطفال، قد يجعلها ذلك دائما متوترة، ومضغوطة، وتشعر بأنها خلقت من أجل أسرتها وأطفالها فقط، وعلى الرغم من أنها يمكنها أن تفعل كل ما تحتاجه بحرية وهدوء، في الفترة التي يتواجد بها الأطفال في المدرسة، وهي فترة لا تقل عن 6 ساعات يوميا، وقد تزيد، ونستعرض مع خبيرة العلاقات الإنسانية صابرين جابر أشياء يمكنك أن تقوم بها الأم خلال فترة تواجد الأطفال في المدرسة وعودة المدارس .

الأم





مقابلة الأصدقاء

تؤجل الأمهات الكثير من المقابلات مع صديقاتها، نظرا لأنه إذا قابلتهم في وجود أطفالها، سوف تنشغل بهم، وبألعابهم، أو إطعامهم، أو حتى ترفض المقابلة من الأساس لترتاح من الضغط الذي سيزداد عليها أثناء تلك المقابلة، التي لم تستمتع بها ولا بالأفراد الموجودين فيها، وخاصة إذا لم يكونوا لديهم أطفالا، أو متزوجين، ففي الفترة التي يتواجد فيها الأطفال من الممكن أن تتفق الأم مع صديقاتها لمقابلتهم والبقاء معهم لفترة طويلة، ولا مانع أن تكون تلك المقابلة في أي منزل من منازلهم، أو حتى خارج المنزل.

النوم والاستلقاء في هدوء

لا شك في أن النوم أو حتى الاستلقاء في هدوء، دون المزيد من الطلبات، في كل لحظة هو حلم الكثيرات، خاصة إذا كان لديها أكثر من طفل، فهناك المزيد من الوقت الذي يمكن أن تستغله الكثيرات، في الاستلقاء على السرير، دون أن تفعل شيئا، لمجرد الهدوء والتأمل والحصول على الراحة النفسية والعقلية، وصفاء الذهن، وبتلك الطريقة، تساعد في التخلص من التوتر، والرجوع مجددا للحياة بشكل أسرع وأريح.

ام تناول ما يحلو لها من الطعام

لا شك في أن جميع الأمهات تقدم لأطفالها الطعام والشراب الصحي، وتبعدهم عن المأكولات التي يمكن أن تؤثر عليهم بالسلب، سواء على المدى القريب أو البعيد، وعلى الرغم من كل تلك الاحتياطات، هناك الكثير من الأوقات التي تتمنى الأم أن تأكل وجبة، أو حلوى تمنعها من أطفالها، مثل الآيس كريم أو البطاطس المقرمشة والمقرمشات والشيكولاتة، فلا مانع أن تستمتع بها الأم ولكن بحذر، حتى لا يؤثر على صحتها هي بالسلب.

إنهاء مهامها في هدوء

هناك الكثير من المهام قد يكون في عملها أو في منزلها، تحتاج أن تقوم بها أي أم ولكنها تؤجله في سبيل البقاء مع أطفالها، ففي وقت المدرسة يعتبر الوقت المثالي لإنهاء على كل ما يشغلها في هدوء، وسرعة نتيجة الفراغ التي تعيش في في تلك الساعات المحدودة.

عودة المدارس