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التخطيط: تنفيذ 785 مشروعاً تنموياً بمحافظة الغربية ضمن مشروعات حياة كريمة

10/10/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Youm7) تنفذ الدولة المصرية العديد من المشروعات فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحيبن عيشة حوالى 58 مليون مواطن.

وعن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتضادية انه
يصل إلى 785 مشروعاً تنموياً، وتتضمن التوسع في إتاحة خدمات الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب، من خلال تنفيذ 3 محطات معالجة، و43 مشروعاً للصرف الصحي، وإنشاء وتطوير 25 محطة مياه شرب، فضلاً عن 30 مركز شباب و83 مدرسة و25 وحدة صحية و8 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات التنمية البشرية، علاوةً على إنشاء 9 مجمعات حكومية و9 مجمعات خدمات زراعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية.




وأشار التقرير الى أن مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، تعد أول مدرسة يتم إنشائها بمواد صديقة للبيئة، ومركز الشباب بنسبة إنجاز 100%، وتأهيل وتبطين ترعة العطف بطول 11 كم، ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف،
بنسبة إنجاز 100%، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والموقف النموذجي والسوق الحضاري اللذان يعملان بالطاقة الشمسية.



ولمتابعة معايير "القرية الخضراء"، أوضح التقرير أن أحد مشروعات البيوجاز بالقرية، الذي ينتج حوالي 4 أسطوانات بوتاجاز شهرياً، ومستهدف تعميمه على القرى المجاورة، بالاضافة إلى مشروع توسعة محطة مياه الشرب بطاقة إضافية أكثر من 2000 م3/ يوم.
















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