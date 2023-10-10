منتجات البترول تقود تراجع الواردات إلى 6 مليارات دولار يوليو الماضى

MENAFN - Youm7) سجل إجمالي الواردات المصرية نحو 6 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية، مقابل 7.29 مليار دولار في شهر يوليو عام 2022، بتراجع بلغت نسبته 17.3%.





وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها كانت منتجات البترول والتي بلغت 539 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 641 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16%، يليها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب نحو 320 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 370 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 13.5%.





وتضمنت القائمة واردات اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت 246 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 444 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت نسبته 44.6%، ثم واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 206 مليون دولار، مقابل 291 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمة 29%.





وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 23.2٪.