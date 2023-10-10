القابضة المعدنية تتفاوض مع 3 شركات عالمية لتصنيع سيارات محلية فى مصر

MENAFN - Youm7) كشفت شركة النصر للسيارات ، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية عن وجود مفاوضات مع 3 شركات عالمية، وأخرى مصرية بهدف تصنيع سيارة تقليدية فى مصر، بجانب تصنيع سيارة كهربائية خلال الفترة المقبلة بنسبة مكون محلى يبدأ من 45%.

تجرى المفاوضات وفق ما أعلنه الدكتور مهندس خالد محمد شديد رئيس مجلس الإدارة، فى الجمعية العمومية، مع شركةDFSK

الصينية المنتجة لسيارات ركوب متنوعة بهدف التصنيع محليا بمكون لا يقل عن 45% والتصدير لمختلف دول العالم .

كما تجرى المفاوضات مع شركة المنصور المصرية لتصنيع السيارة MG5

حيث تم بالفعل تقديم سعر تصنيع من شركة النصر للشركة لتصنيع 42 الف سيارة سنويا ، بجانب مفاوضات مع شركة اشوك ليلاند الهندية احدى شركات مجموعة هندوجا المتخصصة في المركبات التجارية بالتعاون مع شريك محلى

كما تجرى مفاوضات مع شركة YOUNLONG متخصصة في تصنيع العديد من السيارات ويجرى التفاوض معها على تصنيع 3 أنواع من السيارات الكهربائية التي تناسب مصر بجانب تصنيع سيارة كهربائية مينى كدبيل عن التوكتوك وتصل سرعتها ل 50 كيلو في الساعة وتضم مقعد للسائق ومقعدين للركاب وحال الاتفاق سيتم تصنيعها بمصانع النصر للسيارات

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وتسعى شركة النصر للسيارات لانتاج سيارة بمكون محلى 100% بحلول عام 2029 وفق مخطط تدريجى على 3 مراحل .







