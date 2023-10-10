دار الكتب والوثائق تحتفى باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد

MENAFN - Youm7) تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددا من الفعاليات احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، حفلا من تنفيذ مركز التنمية البشرية بالهيئة بالتعاون مع جمعية رواد السلام للأعمال الخيرية والإغاثة الإسلامية، ويقدم خلالها أبناء الجمعية من ذوى الهمم عددا من الأغانى الوطنية، وذلك اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

كما تقام ندوة بعنوان "التراث العسكرى المصرى عبر العصور: كتاب الحيل نموذجا" تتحدث فيها

الدكتورة مها مظلوم مدير عام مركز تحقيق التراث بالهيئة، وذلك يوم الخميس 12 أكتوبر الحالي، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بقاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل.

وتعد دار الكتب المصرية أول مكتبة وطنية في العالم العربي؛ ففي عام 1870م وبناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف - وقتئذ - أصدر الخديوى إسماعيل الأمر العالي بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة الخديوية المصرية" لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية في أوربا. وفي عام 1904م انتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها في ميدان باب الخلق.

وفي عام 1971م انتقلت المكتبة إلى المبنى الحالي على كورنيش النيل برملة بولاق، والذي صمم ليكون صالحًا لأداء الخدمات المكتبية الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفير مخازن مناسبة لحفظ المخطوطات والبرديات والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، بالإضافة إلى قاعات تستوعب العدد الضخم من المترددين على الدار وتخصيص أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب الإدارية ليؤدى وظيفته كمكتبة وطنية تقدم خدماتها للباحثين والقراء في شتى المجالات.