صدر حديثا.. بلاص ديسكا رواية تعود لزمن الحرب العالمية والأيام الستة

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار مسكليانى للنشر، رواية بعنوان "بلاص ديسكا " للكاتب التونسى محمد عيسى المؤدب، وهى رواية تعود بالزمان إلى زمن الحرب العالمية الثانية، وحربى الأيام الستة.

فى رواية "بلاص ديسكا" قد يتساءل القارئ عمن يروى الحكاية، أو الغياب أم الموت؟ المكان أم الإنسان؟. يتابع القارئ حمودة بن إسماعيل وهو يعود إلى حمام الأنف بعد أربعين عاما بحزمة ذكريات، بحكايات الحرب العالمية الثانية وحربى الأيام الستة والاستنزاف وباعترافات الفقد والغربة فى باريس.

رواية بلاص ديسكا للكاتب محمد عيسى المؤدب





ونرى جليلة تفتح دفتر مذكراتها السرية داخل قصر الباى وخارجه، فى زمن الحب والشغف وزمن الخوف والفاجعة، تروى عاشقة المنصف باى أسرار آخر أيام حبيبها، باى الشعب، تروى يوميات العشق والخذلان وحكايا عذاب الروح وأعطاب الجسد.

أما إيفات صرفاتي، الذاكرة الثالثة فى الحكاية، فهى تستدعى وقائع من زمن جميل كانت تحلم به ثم صارت مسؤولة عن أدراج صقلية وجدرانها، تفتتن بها وتعشقها، حتى صارت هى الأدراج والجدران.

تتشابه تفاصيل الواقع والخيال فى "بلاص ديسكا" وتتشابك الذكريات فى ما يشبه معزوفة بيانو عتيق ومعها تستيقظ الأسئلة: لماذا اختفت أصواتنا القديمة، وروائحنا القديمة، واحتجبت ألواننا البيضاء والسوداء؟.

محمد عيسى المؤدب من مواليد 10 أكتوبر 1966، هو روائي وقاص وناقد تونسي من مواليد بلدة صاحب الجبل في مدينة الهوارية بالوطن القبلي، فاز بالجائزة الوطنية لأدب الشباب فى القصة القصيرة فى تونس عام 1995 عن مجموعته القصصيّة "عرس النار"، وجائزة الكومار الذهبي للرواية العربية في تونس عام 2017 عن روايته "جهاد ناعم".