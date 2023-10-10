حفل غنائى وصالون ثقافى احتفالا بنصر أكتوبر فى بيت السحيمي غدا

MENAFN - Youm7) يقيم مركز إبداع بيت السحيميبشارع المعزالتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائى للفنانة ريم حمدى حيث تقدم مجموعه من أجمل الأغاني الوطنية لكبار المؤلفين والملحنين الذين قدموا أعمالاً فنية أرخت لانتصارات أكتوبر المجيدة، منهم الشعراء: محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، أحمد فؤاد نجم، صلاح جاهين، إسماعيل الحبروك، محسن الخياط،، محمد العجمي ونبيلة قنديل ومن الملحنين كمال الطويل، محمد الموجى، بليغ حمدى، على إسماعيل، حلمي بكر ومحمد سلطان، وذلك غدًا الخميس 12 أكتوبر، فى تمام الساعة الثامنة مساء.

يتضمن برنامج الحفل أغانى : "يا حبيبتي يا مصر"، "دولا مين،" "حلوة بلادي السمرا "، "أم البطل"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "بحبك يامصر"، "تعيشي يا بلدي"، "طالعين على أرض الفيروز".. وغيرها، كما تُقدم حمدي مجموعة من الأغاني التراثية، بالإضافة إلى أحد أعمالها الخاصة بها.

جدير بالذكر أن ريم حمدى صوليست بفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية التابعة لبدار الأوبرا المصرية، ومطربة معتمدة بالإذاعة والتليفزيون، كما شاركت بالعديد من الحفلات بمهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركتها خارج مصر فى مهرجانات دولية مثل "مهرجان الرياض، وكذلك المشاركة بالغناء على مسرح بيكاديللي ببريطانيا".

وفى نفس اليوم تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى تمام الساعة السابعة مساء، صالون "كلام ف السيما" مع المخرج أشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما محمد خان وواقعه السينمائى الخاص به وحده"، كما يقام الصالون فى السابعه مساء الخميس 19 أكتوبر بمركز الحرية بالإسكندرية .