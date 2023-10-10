حفل غنائى وصالون ثقافى احتفالا بنصر أكتوبر فى بيت السحيمي غدا

(MENAFN
- Youm7) يقيم مركز إبداع بيت السحيمي
بشارع المعزالتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائى للفنانة ريم حمدى حيث تقدم مجموعه من أجمل الأغاني الوطنية لكبار المؤلفين والملحنين الذين قدموا أعمالاً فنية أرخت لانتصارات أكتوبر المجيدة، منهم الشعراء: محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، أحمد فؤاد نجم، صلاح جاهين، إسماعيل الحبروك، محسن الخياط،، محمد العجمي ونبيلة قنديل ومن الملحنين كمال الطويل، محمد الموجى، بليغ حمدى، على إسماعيل، حلمي بكر ومحمد سلطان، وذلك غدًا الخميس 12 أكتوبر، فى تمام الساعة الثامنة مساء.
يتضمن برنامج الحفل أغانى : "يا حبيبتي يا مصر"، "دولا مين،" "حلوة بلادي السمرا "، "أم البطل"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "بحبك يامصر"، "تعيشي يا بلدي"، "طالعين على أرض الفيروز".. وغيرها، كما تُقدم حمدي مجموعة من الأغاني التراثية، بالإضافة إلى أحد أعمالها الخاصة بها.
جدير بالذكر أن ريم حمدى صوليست بفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية التابعة لبدار الأوبرا المصرية، ومطربة معتمدة بالإذاعة والتليفزيون، كما شاركت بالعديد من الحفلات بمهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركتها خارج مصر فى مهرجانات دولية مثل "مهرجان الرياض، وكذلك المشاركة بالغناء على مسرح بيكاديللي ببريطانيا".
وفى نفس اليوم تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى تمام الساعة السابعة مساء، صالون "كلام ف السيما" مع المخرج أشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما محمد خان وواقعه السينمائى الخاص به وحده"، كما يقام الصالون فى السابعه مساء الخميس 19 أكتوبر بمركز الحرية بالإسكندرية .
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