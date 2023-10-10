مناقشة أرخص ليالى المجموعة القصصة الأولى لـ يوسف إدريس فى الجزويت

(MENAFN
- Youm7) ينظم نادى كتاب الجزويت، فى الإسكندرية، ندوة لمناقشة المجموعة "أرخص ليالي" لراهب القصة القصيرة يوسف إدري ، وذلك يوم 19 أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساء، وتقدمها الكاتبة هند جعفر.
"أرخص ليالى" هى العمل الأول للكاتب الكبير يوسف إدريس، الذى لفت إليه للأنظار بشدة، فحينها كان بمثابة قلم جديد لطبيب شاب جاء من ريف مصر ليخرج لنا عام 1954 واحد وعشرين قصة قصيرة عن عذابات المهمشين في الريف والمدينة، مجموعة قصصية تحمس لها النقاد وقدمها طه حسين، ومنها انطلق "إدريس" نجما في عالم الأدب.
أرخص ليالي
هند جعفر، كاتبة مصرية، صدر لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان: "عدودة" نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، وتُرجمت إحدى قصصها إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان: "كتاب القاهرة"، واشتركت في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، وتُرجمت إلى الألمانية والإنجليزية، كما صدر لها مؤخرا مجموعة قصصية بعنوان أيام سمير حمص.
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