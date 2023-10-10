مناقشة أرخص ليالى المجموعة القصصة الأولى لـ يوسف إدريس فى الجزويت

MENAFN - Youm7) ينظم نادى كتاب الجزويت، فى الإسكندرية، ندوة لمناقشة المجموعة "أرخص ليالي" لراهب القصة القصيرة يوسف إدري ، وذلك يوم 19 أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساء، وتقدمها الكاتبة هند جعفر.

"أرخص ليالى" هى العمل الأول للكاتب الكبير يوسف إدريس، الذى لفت إليه للأنظار بشدة، فحينها كان بمثابة قلم جديد لطبيب شاب جاء من ريف مصر ليخرج لنا عام 1954 واحد وعشرين قصة قصيرة عن عذابات المهمشين في الريف والمدينة، مجموعة قصصية تحمس لها النقاد وقدمها طه حسين، ومنها انطلق "إدريس" نجما في عالم الأدب.

أرخص ليالي

هند جعفر، كاتبة مصرية، صدر لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان: "عدودة" نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، وتُرجمت إحدى قصصها إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان: "كتاب القاهرة"، واشتركت في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، وتُرجمت إلى الألمانية والإنجليزية، كما صدر لها مؤخرا مجموعة قصصية بعنوان أيام سمير حمص.