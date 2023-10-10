انطلاق سمبوزيوم الأقصر الدولى للفنون بمشاركة أجنبية وعربية ويستمر 15 يوما

MENAFN - Youm7) تنطلق فعاليات سمبوزيوم الأقصر الدولى للفنون، بداية من شهر نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة 15 يوم، فى مدينة الأقصر السياحية، ومن المقرر مشاركة 10 فنانين أجانب، و10 فنانين مصريين، و5 فنانين من مختلف الدول العربية.

وسبق وأقرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بضرورة تحديث بنود لائحة ملتقى الأقصر، بما يحقق أعلى تأثيرا فنيا واستفادة مما يمكن أن يحققه الملتقى من جودة فنية وترويجا للسياحة، وتعظيما للموارد والاستثمار فى الفن، ومناقشة خطة عمل ملتقى الأقصر كفعالية دولية مهمة.

وقررت اللجنة عودة منحة الفنان المقيم بمراسم خان حسن فتحى بالقرنة، فضلا عن تنظيم فعاليات فنية بالمدن الجديدة، منها إقامة "ملتقى البحر الأحمر" بمدينة الجلالة، و"ملتقى المتوسط" بمدينة العلمين، بمشاركة نخبة من الفنانيين التشكيليين على مستوى العالم وعدد من الشخصيات البارزة فى مجال الفن التشكيلى، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 فى الترويج الثقافى والفنى والسياحى، والارتقاء بالمظهر الحضارى للدولة المصرية وإثراء الحياة الثقافية، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودولياً.

وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لملتقى الأقصر للتصوير، بعضوية كل من ، الفنان التشكيلي أحمد شيحه، الدكتورحسن عبد الفتاح أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة- جامعة حلوان، الدكتور جيهان فايز أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة- جامعة المنيا، الفنان الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، الفنانة التشكيلية دكتور عقيلة رياض، الدكتور صالح عبد المعطي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادى بالأقصر، الدكتور صلاح المليجي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، الفنان التشكيلى محمد عبلة، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، الدكتور نجاة فاروق مدير إدارة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية.