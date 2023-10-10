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انخفاض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة فى بريطانيا 7%

10/10/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) أصبحت انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة المتحدة الآن أقل مما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، حيث بلغت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 512 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (Mt CO2e) في عام 2022، وهذا أقل بنسبة 7% عن مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا البالغ 550 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من ذلك، فإن الإحصائيات تسلط الضوء على أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه للوصول إلى هدف الحكومة الملزم قانونًا للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050.



وتظهر الأرقام أن الغازات الدفيئة ارتفعت بين عامي 2021 و2022 بنسبة 2%، بعد أن ارتفعت بنسبة 3% في عام 2021، وأدى الوباء، وعمليات الإغلاق المفروضة في المملكة المتحدة، إلى خفض الانبعاثات بشكل خاص من قطاع النقل، ومنذ رفع عمليات الإغلاق، ارتفعت انبعاثات قطاع النقل بنسبة 34% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.



كما أنه خلال الوباء انخفضت انبعاثات وسائل النقل بنسبة 28% في عام 2020، ثم انخفضت مرة أخرى بنسبة 9% في عام 2021.



ويظل الإنفاق الاستهلاكى أكبر مساهم منفرد فى انبعاثات المملكة المتحدة، بنسبة 25% من إجمالى انبعاثات الغازات الدفيئة فى المملكة المتحدة فى عام 2022، ويأتى معظم هذا من تدفئة المنازل، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة 16%.



وانخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير منذ عام 1990 بنحو 67%، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحول قطاع الطاقة من طاقة الفحم إلى الغاز والطاقة المتجددة التي تنتج كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون.



وعلقت ديان كرو، رئيسة قسم الاستدامة في شركة Reconomy، وهي شركة متخصصة في إدارة النفايات والموارد، قائلة: "إن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف البلاد المتمثلة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر".



وأضافت "أن الانبعاثات في الواقع أقل بنسبة 7% مما كانت عليه قبل الوباء حيث تواصل الدولة والشركات والأسر اتخاذ خطوات استباقية للحد من التلوث والانتقال إلى أشكال الطاقة الأكثر خضرة ومنخفضة الانبعاثات".







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