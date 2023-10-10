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جوجل تخطط لتخزين قطع غيار Pixel 8 لمدة سبع سنوات

10/10/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) قالت جوجل أنها لم تعد مستخدميها فقط بسبع سنوات من الترقيات لجهازي Pixel 8 وPixel 8 Pro، بل ستقوم أيضًا بتخزين قطع الغيار لمدة سبع سنوات وعليها ستكون الأجزاء متاحة بنفس المدة سبع سنوات.



وقالت سونيا جوبانبوترا، مديرة إدارة المنتجات في جوجل لموقع Android Authority : "هذا جزء من التزامنا ، ونحن بحاجة إلى إتاحة أجزائنا حتى تتمكن من إبقاء أجهزتك قيد التشغيل لفترة طويلة ، وفقت لتقرير theverge.



على الرغم من أن Google لم تخبر المنشور على وجه التحديد بأنها ستجعل هذه الأجزاء متاحة لك ، فمن الصعب تخيل خلاف ذلك ، ولا يقتصر الأمر على بيع iFixit الآن قطع غيار إصلاح لكل هاتف Pixel حديث بمباركة ودعم Google بما في ذلك شاشة Pixel Fold التي تبلغ قيمتها 900 دولار ، ولكن من المؤكد تقريبًا أن حق الإصلاح سيكون القانون في الفناء الخلفي لشركة جوجل في العام المقبل.



وتستعد ولاية كاليفورنيا للتوقيع على مشروع قانون الحق في الإصلاح ليصبح قانونًا، ويلزم هذا القانون الشركات بتقديم قطع الغيار (والأدوات والوثائق) لمدة سبع سنوات على الأقل "بعد آخر تاريخ تم فيه تصنيع نموذج المنتج أو نوعه.



ومن المحتمل ألا يدخل القانون حيز التنفيذ حتى 1 يوليو 2024، ولكن يبدو أن جوجل تتقدم به على أي حال، ويشير النص الحالي لمشروع القانون إلى أنه سيغطي الأجهزة المباعة منذ الأول من يوليو 2021.



ولا تقدم Google حاليًا أي طريقة لإصلاح Pixel Watch ، ولعل قانون كاليفورنيا المؤقت سيغير ذلك، ويتضمن وعد Google بالترقية لمدة سبع سنوات أيضًا "تحديثات لنظام التشغيل والأمان وإسقاط الميزات" حتى عام 2030 .











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