جوجل تخطط لتخزين قطع غيار Pixel 8 لمدة سبع سنوات

(MENAFN
- Youm7) قالت جوجل أنها لم تعد مستخدميها فقط بسبع سنوات من الترقيات لجهازي Pixel 8 وPixel 8 Pro، بل ستقوم أيضًا بتخزين قطع الغيار لمدة سبع سنوات وعليها ستكون الأجزاء متاحة بنفس المدة سبع سنوات.
وقالت سونيا جوبانبوترا، مديرة إدارة المنتجات في جوجل لموقع Android Authority : "هذا جزء من التزامنا ، ونحن بحاجة إلى إتاحة أجزائنا حتى تتمكن من إبقاء أجهزتك قيد التشغيل لفترة طويلة ، وفقت لتقرير theverge.
على الرغم من أن Google لم تخبر المنشور على وجه التحديد بأنها ستجعل هذه الأجزاء متاحة لك ، فمن الصعب تخيل خلاف ذلك ، ولا يقتصر الأمر على بيع iFixit الآن قطع غيار إصلاح لكل هاتف Pixel حديث بمباركة ودعم Google بما في ذلك شاشة Pixel Fold التي تبلغ قيمتها 900 دولار ، ولكن من المؤكد تقريبًا أن حق الإصلاح سيكون القانون في الفناء الخلفي لشركة جوجل في العام المقبل.
وتستعد ولاية كاليفورنيا للتوقيع على مشروع قانون الحق في الإصلاح ليصبح قانونًا، ويلزم هذا القانون الشركات بتقديم قطع الغيار (والأدوات والوثائق) لمدة سبع سنوات على الأقل "بعد آخر تاريخ تم فيه تصنيع نموذج المنتج أو نوعه.
ومن المحتمل ألا يدخل القانون حيز التنفيذ حتى 1 يوليو 2024، ولكن يبدو أن جوجل تتقدم به على أي حال، ويشير النص الحالي لمشروع القانون إلى أنه سيغطي الأجهزة المباعة منذ الأول من يوليو 2021.
ولا تقدم Google حاليًا أي طريقة لإصلاح Pixel Watch ، ولعل قانون كاليفورنيا المؤقت سيغير ذلك، ويتضمن وعد Google بالترقية لمدة سبع سنوات أيضًا "تحديثات لنظام التشغيل والأمان وإسقاط الميزات" حتى عام 2030 .
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