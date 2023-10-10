كاليفورنيا تصدق على قانون يعاقب منصات السوشيال ميديا المسيئة للأطفال

(MENAFN
- Youm7) وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على قانون AB 1394، وهو قانون يعاقب خدمات الويب على "تسهيل أو مساعدة أو التحريض على الاستغلال الجنسي التجاري" للأطفال عن عمد، وهى واحدة من العديد من اللوائح التنظيمية عبر الإنترنت التي أقرتها ولاية كاليفورنيا في السنوات الأخيرة، والتي تم الطعن في بعضها باعتبارها غير دستورية، وفقا لتقرير theverge.
وأشار مكتب نيوسوم في بيان صحفي أمس إلى أنه وقع على قانون AB 1394، الذي أقرته الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا في أواخر سبتمبر ، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، ويضيف قواعد ومسؤوليات جديدة تهدف إلى جعل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي تتخذ إجراءات صارمة ضد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتضيف عقوبات على المواقع التي تترك "عن عمد" المواد المبلغ عنها على الإنترنت.
وعلى نطاق أوسع، يُعرّف "المساعدة أو التحريض" على أنه يشمل "نشر نظام أو تصميم أو ميزة أو القدرة على تحمل التكاليف التي تشكل عاملاً جوهريًا في جعل المستخدمين الصغار ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري ، ويمكن للخدمات أن تحد من مخاطرها عن طريق إجراء عمليات تدقيق منتظمة لأنظمتها.
كدافع، يستشهد نص مشروع القانون بشكاوى المبلغين عن المخالفات بأن فيسبوك استجاب بشكل غير كافٍ لإساءة معاملة الأطفال على المنصة ومقالة فوربس لعام 2022 تزعم أن TikTok Live أصبح ملاذاً للبالغين لافتراس المستخدمين المراهقين.
ومن بين الداعمين البارزين مؤسسة Common Sense Media غير الربحية التي تركز على الأطفال، ولكن مثل العديد من اللوائح الأخرى عبر الإنترنت، فإنها تثير تساؤلات حول الآثار الجانبية غير المقصودة، بما في ذلك تشجيع المواقع على التقليل من تطبيق القواعد لتجنب مواجهة مواد غير قانونية "عن عمد" أو الإفراط في تطبيقها وإزالة المحتوى غير الضار.
وشبه مايك ماسنيك من Techdirt مشروع القانون بـ "نوع من ولاية كاليفورنيا المصغرة FOSTA"، في إشارة إلى القانون الفيدرالي الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق التي تعاقب منصات الويب للمحتوى الذي يعلن عن خدمات جنسية.
وأثارت الاتحادات التجارية لصناعة التكنولوجيا TechNet وNetChoice مخاوف بشأن مشروع القانون، حيث حثت NetChoice نيوسوم في سبتمبر على استخدام حق النقض ضده، و قال نائب رئيس NetChoice والمستشار العام كارل زابو: "لسوء الحظ، في إطار رغبة المجلس التشريعي في تقليل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، فقد مرر مشروع قانون يفرض المسؤولية بطريقة لا تتفق مع التعديل الأول للدستور".
ومع ذلك، فقد حظي قانون AB 1394 باهتمام أقل من عدد من قوانين الإنترنت الأخرى في كاليفورنيا، ورفع Elon Musk's X (Twitter سابقًا) دعوى قضائية في سبتمبر بشأن AB 587 ، الأمر الذي يتطلب من المواقع صياغة ونشر خطط لمعالجة خطاب الكراهية.
وأقنعت شركة NetChoice، التي أصدرت تحديات ناجحة لحظر الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي في ولايتي تكساس وفلوريدا، القاضي بمنع قانون التصميم المناسب للعمر في كاليفورنيا باعتباره غير دستوري الشهر الماضي، ولم تؤكد المنظمة على الفور لموقع The Verge ما إذا كانت تخطط لتحدي مماثل لـ AB 1394.
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