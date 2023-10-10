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كاليفورنيا تصدق على قانون يعاقب منصات السوشيال ميديا المسيئة للأطفال

10/10/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على قانون AB 1394، وهو قانون يعاقب خدمات الويب على "تسهيل أو مساعدة أو التحريض على الاستغلال الجنسي التجاري" للأطفال عن عمد، وهى واحدة من العديد من اللوائح التنظيمية عبر الإنترنت التي أقرتها ولاية كاليفورنيا في السنوات الأخيرة، والتي تم الطعن في بعضها باعتبارها غير دستورية، وفقا لتقرير theverge.



وأشار مكتب نيوسوم في بيان صحفي أمس إلى أنه وقع على قانون AB 1394، الذي أقرته الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا في أواخر سبتمبر ، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، ويضيف قواعد ومسؤوليات جديدة تهدف إلى جعل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي تتخذ إجراءات صارمة ضد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتضيف عقوبات على المواقع التي تترك "عن عمد" المواد المبلغ عنها على الإنترنت.



وعلى نطاق أوسع، يُعرّف "المساعدة أو التحريض" على أنه يشمل "نشر نظام أو تصميم أو ميزة أو القدرة على تحمل التكاليف التي تشكل عاملاً جوهريًا في جعل المستخدمين الصغار ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري ، ويمكن للخدمات أن تحد من مخاطرها عن طريق إجراء عمليات تدقيق منتظمة لأنظمتها.



كدافع، يستشهد نص مشروع القانون بشكاوى المبلغين عن المخالفات بأن فيسبوك استجاب بشكل غير كافٍ لإساءة معاملة الأطفال على المنصة ومقالة فوربس لعام 2022 تزعم أن TikTok Live أصبح ملاذاً للبالغين لافتراس المستخدمين المراهقين.



ومن بين الداعمين البارزين مؤسسة Common Sense Media غير الربحية التي تركز على الأطفال، ولكن مثل العديد من اللوائح الأخرى عبر الإنترنت، فإنها تثير تساؤلات حول الآثار الجانبية غير المقصودة، بما في ذلك تشجيع المواقع على التقليل من تطبيق القواعد لتجنب مواجهة مواد غير قانونية "عن عمد" أو الإفراط في تطبيقها وإزالة المحتوى غير الضار.



وشبه مايك ماسنيك من Techdirt مشروع القانون بـ "نوع من ولاية كاليفورنيا المصغرة FOSTA"، في إشارة إلى القانون الفيدرالي الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق التي تعاقب منصات الويب للمحتوى الذي يعلن عن خدمات جنسية.



وأثارت الاتحادات التجارية لصناعة التكنولوجيا TechNet وNetChoice مخاوف بشأن مشروع القانون، حيث حثت NetChoice نيوسوم في سبتمبر على استخدام حق النقض ضده، و قال نائب رئيس NetChoice والمستشار العام كارل زابو: "لسوء الحظ، في إطار رغبة المجلس التشريعي في تقليل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، فقد مرر مشروع قانون يفرض المسؤولية بطريقة لا تتفق مع التعديل الأول للدستور".



ومع ذلك، فقد حظي قانون AB 1394 باهتمام أقل من عدد من قوانين الإنترنت الأخرى في كاليفورنيا، ورفع Elon Musk's X (Twitter سابقًا) دعوى قضائية في سبتمبر بشأن AB 587 ، الأمر الذي يتطلب من المواقع صياغة ونشر خطط لمعالجة خطاب الكراهية.



وأقنعت شركة NetChoice، التي أصدرت تحديات ناجحة لحظر الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي في ولايتي تكساس وفلوريدا، القاضي بمنع قانون التصميم المناسب للعمر في كاليفورنيا باعتباره غير دستوري الشهر الماضي، ولم تؤكد المنظمة على الفور لموقع The Verge ما إذا كانت تخطط لتحدي مماثل لـ AB 1394.







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