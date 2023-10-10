من السيارات الكهربائية لتخطيط المدن.. 4 مبادرات من جوجل لدعم الاستدامة

MENAFN - Youm7) أعلنت جوجل عن العديد من مبادرات الاستدامة الجديدة والموسعة المتعلقة بالمركبات الكهربائية والطاقة المنزلية وتخطيط المدن والسلامة، في مواجهة موجات الحر القياسية والفيضانات الخطيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يحتاج إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها لمعرفة أفضل التقنيات البيئية التي يمكن شراؤها دون إنفاق مبالغ كبيرة، وفقاً لموقع engadget. السيارات الكهربائية:

توفر جوجل مزيدًا من المعلومات حول ما إذا كانت السيارة الكهربائية مناسبة لك، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي السيارة الكهربائية التي تناسبك، عبر 21 دولة، تعمل حاسبة تكلفة الوقود المحدثة على التخلص من التخمين حول مقدار الأموال التي يمكن أن توفرها لك السيارة الكهربائية، مع تقدير تكلفة الشحن السنوية لطراز معين مقابل نفقات الغاز لسيارة مماثلة الحجم.

الطاقة المنزلية:

كما حصل بحث الطاقة المنزلي الخاص بك على تحديثات مماثلة، ففي المرة القادمة التي تبحث فيها عن سخان أو مكيف هواء، يجب أن يكون لديك خيار مقارنة كفاءتهما في استخدام الطاقة ومعرفة أيهما يأتي مع حوافز مالية.

الكوارث الطبيعية:

وفي مواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة، تعمل جوجل على توسيع أدواتها مثل مركز الفيضانات الخاص بها، كانت هذه المنصة متاحة في 80 دولة ولكنها ستشمل الآن أكثر من 800 موقع على ضفاف النهر في الولايات المتحدة وكندا، حيث تعاونت Google أيضًا مع خدمة الغابات الأمريكية لاستخدام التعلم الآلي لتحديث واسع النطاق لنموذج انتشار الحرائق الخاص بالمنظمة، فهو يساعد في تدريب رجال الإطفاء والتخطيط للمعارك الصعبة.

التخطيط الحضرى

تعمل Google على زيادة تأثيرها على قرارات التخطيط الحضري من خلال ميزة Google Earth الجديدة التي توضح التدفق الشمسي لكل مبنى معين سنويًا، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتوفر قريبًا أداة Cool Roofs في 15 مدينة حول العالم والتي تحدد المناطق التي يمكن أن يكون فيها تكامل الأسقف الباردة أكثر فائدة.