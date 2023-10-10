من السيارات الكهربائية لتخطيط المدن.. 4 مبادرات من جوجل لدعم الاستدامة

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- Youm7) أعلنت جوجل عن العديد من مبادرات الاستدامة الجديدة والموسعة المتعلقة بالمركبات الكهربائية والطاقة المنزلية وتخطيط المدن والسلامة، في مواجهة موجات الحر القياسية والفيضانات الخطيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يحتاج إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها لمعرفة أفضل التقنيات البيئية التي يمكن شراؤها دون إنفاق مبالغ كبيرة، وفقاً لموقع engadget. السيارات الكهربائية:
توفر جوجل مزيدًا من المعلومات حول ما إذا كانت السيارة الكهربائية مناسبة لك، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي السيارة الكهربائية التي تناسبك، عبر 21 دولة، تعمل حاسبة تكلفة الوقود المحدثة على التخلص من التخمين حول مقدار الأموال التي يمكن أن توفرها لك السيارة الكهربائية، مع تقدير تكلفة الشحن السنوية لطراز معين مقابل نفقات الغاز لسيارة مماثلة الحجم.
الطاقة المنزلية:
كما حصل بحث الطاقة المنزلي الخاص بك على تحديثات مماثلة، ففي المرة القادمة التي تبحث فيها عن سخان أو مكيف هواء، يجب أن يكون لديك خيار مقارنة كفاءتهما في استخدام الطاقة ومعرفة أيهما يأتي مع حوافز مالية.
الكوارث الطبيعية:
وفي مواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة، تعمل جوجل على توسيع أدواتها مثل مركز الفيضانات الخاص بها، كانت هذه المنصة متاحة في 80 دولة ولكنها ستشمل الآن أكثر من 800 موقع على ضفاف النهر في الولايات المتحدة وكندا، حيث تعاونت Google أيضًا مع خدمة الغابات الأمريكية لاستخدام التعلم الآلي لتحديث واسع النطاق لنموذج انتشار الحرائق الخاص بالمنظمة، فهو يساعد في تدريب رجال الإطفاء والتخطيط للمعارك الصعبة.
التخطيط الحضرى
تعمل Google على زيادة تأثيرها على قرارات التخطيط الحضري من خلال ميزة Google Earth الجديدة التي توضح التدفق الشمسي لكل مبنى معين سنويًا، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتوفر قريبًا أداة Cool Roofs في 15 مدينة حول العالم والتي تحدد المناطق التي يمكن أن يكون فيها تكامل الأسقف الباردة أكثر فائدة.
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