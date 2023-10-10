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خرائط تكشف عن بلدان ستصبح شديدة الحرارة مع تغير المناخ

10/10/2023 11:26:50 PM
(MENAFN- Youm7) تكشف خرائط الحرارة عن البلدان التي قد تصبح قريبًا شديدة الحرارة بحيث لا يمكن العيش فيها إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)، ويقول الباحثون إن نحو 2.2 مليار شخص في باكستان ووادي نهر السند في الهند، ومليار شخص في شرق الصين، و800 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيكونون من بين أولئك الذين يواجهون حرارة تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يمتد ذلك إلى الأجزاء الشرقية والوسطى من الولايات المتحدة إذا ارتفعت درجات الحرارة على الأرض بمقدار 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة.





خرائط الحرارة




سيتعين على المقيمين في فلوريدا ونيويورك وهيوستن وشيكاغو أن يتحملوا مستويات خطيرة وخانقة من الرطوبة، في حين أن الحرارة الشديدة يمكن أن تزداد بين أولئك الذين يعيشون في أجزاء من أمريكا الجنوبية وأستراليا، وفقا لدراسة جديدة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا.



لا يمكن للبشر أن يتحملوا سوى قدر محدد من الحرارة قبل أن يعرضوا أنفسهم لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو ضربة شمس.



كما أن كبار السن والأطفال وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية معرضون للخطر بشكل خاص، ولكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة يخشى الخبراء من أن مليارات آخرين قد يتعرضون للخطر أيضًا.



وقال لاري كيني، الباحث المشارك في الدراسة: "عندما يصبح الناس أكثر دفئا، فإنهم يتعرقون، ويتم ضخ المزيد من الدم إلى بشرتهم حتى يتمكنوا من الحفاظ على درجات الحرارة الأساسية عن طريق فقدان الحرارة إلى البيئة".



إذا لم يجد الناس طريقة للتبريد في غضون ساعات، فقد يؤدي ذلك إلى الإرهاق الحراري، وضربة الشمس، والضغط على نظام القلب والأوعية الدموية الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية لدى الأشخاص الضعفاء.



سلطت موجات الحر التي حطمت الأرقام القياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والصين هذا الصيف الضوء مرة أخرى على مقدار الحرارة التي تعتبر أكثر من اللازم بالنسبة للناس.



و كشف باحثون من ولاية بنسلفانيا كيف أن الحد الأقصى لدرجة الحرارة لسلامة الإنسان كان أقل بكثير مما كان يعتقد في البداية، ففي السابق، كان يُعتقد أن درجة حرارة البصيلة الرطبة البالغة 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية)، أي ما يعادل درجة حرارة 95 درجة فهرنهايت عند رطوبة 100 فى المائة، أو 115 درجة فهرنهايت عند رطوبة 50 في المائة، أي الحد الأعلى.



لن يكون جسم الإنسان قادرًا على تبريد نفسه عن طريق تبخير العرق من سطح الجسم، في هذه المرحلة، لضمان درجة حرارة ثابتة للجسم.



ومع ذلك تشير أحدث الأبحاث إلى أن الحد الأعلى هو في الواقع 87 درجة فهرنهايت (31 درجة مئوية) عند رطوبة 100% أو 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) عند رطوبة 60%.







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