300 ألف شخص سنويا ينتقلون للعيش فيهالماذا يتسابق المشاهير والمستثمرون لامتلاك عقارات في دبي؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لماذا‭ ‬دبي‭ ‬تحديدا؟

سؤال‭ ‬يفرض‭ ‬نفسه‭ ‬امام‭ ‬ذلك‭ ‬الاقبال‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬الأثرياء‭ ‬والمشاهير‭ ‬وحتى‭ ‬الافراد‭ ‬العاديين‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الامارة‭ ‬الشقيقة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري؛‭ ‬إذ‭ ‬يتسابق‭ ‬المستثمرون‭ ‬والمشاهير‭ ‬وأصحاب‭ ‬الثروات‭ ‬على‭ ‬امتلاك‭ ‬عقار‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬دبي‭. ‬

ما‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬دبي‭ ‬مطمحا‭ ‬وملاذا‭ ‬لمن‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬استثمار‭ ‬آمن‭ ‬ذي‭ ‬عوائد‭ ‬مجزية؟‭ ‬لماذا‭ ‬باتت‭ ‬دبي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اجتذاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية؟‭ ‬ولماذا‭ ‬ترتفع‭ ‬التداولات‭ ‬وقيمة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬بشكل‭ ‬خاص؟‭ ‬

تساؤلات‭ ‬يجيبنا‭ ‬عنها‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري‭ ‬أشرف‭ ‬علام‭ ‬في‭ ‬قناته‭ ‬‮«‬المخبر‭ ‬العقاري‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬علام‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬أحدثتها‭ ‬دبي‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬بل‭ ‬لأسباب‭ ‬عديدة‭. ‬ويوجز‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬منها‭:‬

* ‭ ‬الموقع‭ ‬الجغرافي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العالم؛‭ ‬فهي‭ ‬قريبة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬وحتى‭ ‬أستراليا‭.‬

* ‭ ‬توفر‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬والشحن‭ ‬والنقل‭ ‬وسهولة‭ ‬النقل‭ ‬وسهولة‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير‭ ‬وسهولة‭ ‬وسرعة‭ ‬اجراءات‭ ‬الجمارك‭ ‬ورخص‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬بمتوسط‭ ‬5 % ‭.‬

* ‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الضرائب‭ ‬تماما‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭. ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬الامارة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬تطبيق‭ ‬ضرائب‭ ‬9 % ‭ ‬على‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬فقط‭. ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2023‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬تطبيق‭ ‬دبي‭ ‬نظام‭ ‬الضرائب‭ ‬المفتوح‭ ‬يعتبر‭ ‬عامل‭ ‬جذب‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬حيث‭ ‬تمنح‭ ‬تقريرا‭ ‬حول‭ ‬الضرائب‭ ‬قد‭ ‬يعفي‭ ‬الأوروبيين‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬المزدوجة‭ ‬في‭ ‬دولهم‭.‬

* ‭ ‬إلزامية‭ ‬توفير‭ ‬بوليصة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الإلزامي‭.‬

* ‭ ‬تمتلك‭ ‬دبي‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬لا‭ ‬تقارن‭ ‬بغيرها‭ ‬سواء‭ ‬بالطرق‭ ‬أو‭ ‬الانترنت‭ ‬أو‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وغيرها‭.‬

* ‭ ‬تعتبر‭ ‬دبي‭ ‬مكانا‭ ‬ممتازا‭ ‬للمعيشة‭ ‬مع‭ ‬العائلات‭. ‬وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬المرافق‭ ‬والتسهيلات‭ ‬والأماكن‭ ‬المفتوحة‭ ‬المجانية‭ ‬أو‭ ‬بأسعار‭ ‬رمزية‭.‬

* ‭ ‬تناسب‭ ‬الأسعار،‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعتبار‭ ‬الكثيرين‭ ‬أنها‭ ‬غالية،‭ ‬فإنه‭ ‬عند‭ ‬مقارنة‭ ‬الرواتب‭ ‬والاسعار‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬نجد‭ ‬انها‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

* ‭ ‬سهولة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أسبوعا‭ ‬لتأسيس‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قنوات‭ ‬إلكترونية‭ ‬ميسرة‭.‬

* ‭ ‬توافر‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة؛‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬كفيل‭ ‬أو‭ ‬وكيل‭ ‬اعمال‭. ‬ففي‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة‭ ‬يمكن‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬محدودة‭ ‬البدء‭ ‬بشركة‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ ‬مع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬للشخص‭ ‬وعائلته‭. ‬مع‭ ‬تملك‭ ‬الشركة‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ،‭ ‬شريطة‭ ‬ان‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحرة‭ ‬فقط‭.‬

* ‭ ‬سهولة‭ ‬القروض‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القرض‭ ‬العقاري،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للشخص‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬عقارية‭ ‬ميسرة‭. ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭.‬

* ‭ ‬توافر‭ ‬أنواع‭ ‬متعددة‭ ‬للإقامات؛‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬عقار،‭ ‬وكذلك‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنين‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬المتقاعدين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والملاك‭ ‬العقاريين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬عقار‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬الانشاء‭ ‬أو‭ ‬بالتقسيط‭ ‬والتي‭ ‬ألغي‭ ‬فيها‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬البقاء‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬الاقامات‭ ‬هذا‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الجوانب‭ ‬جذبا‭ ‬للمستثمرين‭.‬

* ‭ ‬تطور‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬العالمية‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬تضاهيه‭ ‬حتى‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬المحلات‭ ‬أو‭ ‬المطاعم‭ ‬أو‭ ‬الإدارات‭ ‬المختلفة‭.‬

* ‭ ‬تطور‭ ‬الإجراءات‭ ‬والخدمات،‭ ‬فإذا‭ ‬تريد‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العقارات‭ ‬فيمكنك‭ ‬شراء‭ ‬عقار‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬وتنجز‭ ‬المعاملة‭ ‬كاملة‭ ‬وأنت‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتحول‭ ‬المقدم‭ ‬وتدقع‭ ‬الأقساط‭ ‬الشهرية،‭ ‬وتكمل‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭. ‬

* ‭ ‬ارتفاع‭ ‬العوائد؛‭ ‬فسواء‭ ‬اشتريت‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬التأجير‭ ‬فإنك‭ ‬تجد‭ ‬فرصا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تجدها‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬وبعوائد‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬12 % ‭ ‬و15 % ‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬العائد‭ ‬السنوي‭ ‬للإيجار‭ ‬حوالي‭ ‬5 % ‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬إلى‭ ‬10 % ،‭ ‬وهو‭ ‬عائد‭ ‬مرتفع‭ ‬جدا‭. ‬وما‭ ‬يدعم‭ ‬ذلك‭ ‬تزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬واتجاه‭ ‬الأوروبيين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬أو‭ ‬للإقامة‭. ‬

* ‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬تسلم‭ ‬الايجار‭ ‬مقدما،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬المقدم‭ ‬على‭ ‬عام‭ ‬كامل‭.‬

* ‭ ‬المستثمر‭ ‬العقاري‭ ‬يكون‭ ‬مرتاحا‭ ‬ومطمئنا‭ ‬بفعل‭ ‬القوانين؛‭ ‬فالمستأجر‭ ‬مثلا‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬افتعال‭ ‬أي‭ ‬مشاكل،‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬لجنة‭ ‬منازعات‭ ‬يمكن‭ ‬لمالك‭ ‬العقار‭ ‬ابلاغها‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬خاص‭ ‬لتقوم‭ ‬بتسوية‭ ‬النزاع‭.‬

* ‭ ‬معظم‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬جديدة،‭ ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تحدث‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬والعقارات‭ ‬تتطلب‭ ‬كلفة‭ ‬صيانة‭.

‬ويختتم‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري‭ ‬أشرف‭ ‬علام‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬سنويا‭ ‬ينتقلون‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬دبي؛‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬الامارة‭ ‬كل‭ ‬شهر‭. ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬مبان‭ ‬كاملة‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬حركة‭ ‬المبيعات‭ ‬والايجارات‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭. ‬ويشير‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬أن‭ ‬تشتري‭ ‬عقارا‭ ‬وتبيعه‭ ‬مباشرا‭ ‬طمعا‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬السريعة؛‭ ‬فالأفضل‭ ‬شراء‭ ‬عقار‭ ‬ثم‭ ‬تأجيره‭ ‬مدة‭ ‬طويلة،‭ ‬وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬يمكن‭ ‬بيعه‭ ‬وهنا‭ ‬تجد‭ ‬أنك‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬عائد‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭.‬