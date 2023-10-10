النهضة العقارية الثروة مصدرها العقارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بقلم: جاسم الموسوي الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يتخذ‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬منحى‭ ‬إيجابيا‭ ‬متمثلا‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العقارية،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬ومستدام‭. ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬هنيئاً‭ ‬لمن‭ ‬اشترى‭ ‬عقارا‭ ‬أو‭ ‬أرضا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬حدوث‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الأراضي‭ ‬السكنية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬

هذه‭ ‬الارتفاعات‭ ‬كفيلة‭ ‬بخلق‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الارتياح‭ ‬المضاعف‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬جداً،‭ ‬وهي‭ ‬كفيلة‭ ‬أيضا‭ ‬بثراء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والسكني‭. ‬

يدار‭ ‬الوضع‭ ‬العقاري‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬مستدام‭ ‬للتنمية‭ ‬والتطوير‭. ‬فأسعار‭ ‬الأراضي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مستدامة‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭. ‬فأسعار‭ ‬الأراضي‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المرغوبة‭ ‬تجاوزت‭ ‬للقدم‭ ‬المربع‭ ‬40‭ ‬دينارا‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬و200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬منه‭ ‬يعادل‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬قيمة‭ ‬البيت‭ ‬شاملا‭ ‬البناء‭ ‬والأرض‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬مساحتها‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬أو‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬عامل‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬مهم‭. ‬وهنا‭ ‬عوامل‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬منها‭ ‬الجغرافية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬محدودة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬فترات‭ ‬تصل‭ ‬فيها‭ ‬أسعار‭ ‬الأراضي‭ ‬السكنية‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أضعاف‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬قائم‭ ‬اليوم‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مستثمر‭ ‬أو‭ ‬مواطن‭ ‬أن‭ ‬يركز‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬عبر‭ ‬شراء‭ ‬الأراضي‭ ‬والعقارات‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬بالازدهار‭ ‬الطيب‭ ‬والتنمية‭ ‬المستمرة‭. ‬فالوقت‭ ‬من‭ ‬ذهب،‭ ‬وكلما‭ ‬تأخر‭ ‬الواحد‭ ‬منا‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬العقار،‭ ‬فإنه‭ ‬سوف‭ ‬تحمل‭ ‬تكلفة‭ ‬أكبر‭ ‬مستقبلا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فاتورة‭ ‬الإيجارات‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬ارتفاعا‭ ‬موازيا‭. ‬فتملك‭ ‬العقار‭ ‬هو‭ ‬عز‭ ‬بذاته‭ ‬يغني‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬لبس‭ ‬رداء‭ ‬تأجير‭ ‬المسكن‭ ‬وما‭ ‬يعنيه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬استنزاف‭ ‬للميزانية‭ ‬والدخل‭.‬

تأكد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشتريه‭ ‬اليوم‭ ‬ستبيعه‭ ‬غدا‭ ‬بسعر‭ ‬أعلى،‭ ‬وستعوض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬لاسيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تدفعها‭ ‬في‭ ‬فاتورة‭ ‬التأجير‭ ‬لسنين‭. ‬

الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬ثروات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ممن‭ ‬بادروا‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬الحيوي‭.‬

الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الفاتح‮

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