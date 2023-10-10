محافظ الجنوبية يؤكد مواصلة الابتكار الإلكتروني لرصد احتياجات الأهالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، تكريم فريق العمل من منتسبي المحافظة نظير فوز المحافظة بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2023، لفئة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية عن مشروع خدمة الجنوبية للاتصال المرئي مع العملاء، بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ وعدد من المسؤولين في المحافظة.
وأعرب سموه عن بالغ فخر واعتزاز المحافظة الجنوبية بتكريمها بهذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي، بعد اختيارها ضمن الجهات الحكومية المرشحة لنيلها، مشيداً بجهود فريق العمل المشرف على ملف التقديم للجائزة، وتفانيهم في الظفر بهذا الفوز.
وأكد سموه أن توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تعد نبراس عمل لتعزيز التواصل والتفاعل مع المواطنين والمقيمين والأخذ باحتياجاتهم وآرائهم ومقترحاتهم لمواكبة تحقيق التنمية الشاملة والتقدم والنماء، منوهاً بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تطوير الخدمات والتعاملات الإلكترونية المقدمة لكل المواطنين والمقيمين.
وقال سمو المحافظ إن تكريم المحافظة لهذه الجائزة يعّد دافعاً نحو مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بتميز وجودة عالية، لضمان التواصل الدائم وسرعة الاستجابة وتلبية احتياجاتهم من كثب، مؤكداً سموه أن هذا الاستحقاق ينسجم مع دور المحافظة الرامي إلى تحقيق التواصل والإبداع الإلكتروني، ويعتبر مؤشراً بارزاً للدور التواصلي الذي تقوم به المحافظة الجنوبية في التنسيق والشراكة المجتمعية الفاعلة مع الأهالي، وذلك تنفيذاً لتعليمات معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتحقيق الرؤى والتطلعات الرامية لتلبية ومتابعة احتياجات الأهالي والمواطنين، مؤكداً سموه أن المحافظة الجنوبية ماضية في خطتها لتطوير قنواتها التواصلية عبر رفدها بمنظومة ذات جودة وفعالية.
MENAFN10102023000055011008ID1107222498
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.