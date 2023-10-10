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محافظ الجنوبية يؤكد مواصلة الابتكار الإلكتروني لرصد احتياجات الأهالي

10/10/2023 11:26:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تكريم‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬المحافظة‭ ‬نظير‭ ‬فوز‭ ‬المحافظة‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬لفئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬خدمة‭ ‬الجنوبية‭ ‬للاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬مع‭ ‬العملاء،‭ ‬بحضور‭ ‬العقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتكريمها‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعد‭ ‬اختيارها‭ ‬ضمن‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيلها،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬التقديم‭ ‬للجائزة،‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬ورؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬تعد‭ ‬نبراس‭ ‬عمل‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والأخذ‭ ‬باحتياجاتهم‭ ‬وآرائهم‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬لمواكبة‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والتقدم‭ ‬والنماء،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والتعاملات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المقدمة‭ ‬لكل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬‮

وقال‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬إن‭ ‬تكريم‭ ‬المحافظة‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬يعّد‭ ‬دافعاً‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بتميز‭ ‬وجودة‭ ‬عالية،‭ ‬لضمان‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬كثب،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬دور‭ ‬المحافظة‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التواصل‭ ‬والإبداع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ويعتبر‭ ‬مؤشراً‭ ‬بارزاً‭ ‬للدور‭ ‬التواصلي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬الأهالي،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتعليمات‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬الرامية‭ ‬لتلبية‭ ‬ومتابعة‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬خطتها‭ ‬لتطوير‭ ‬قنواتها‭ ‬التواصلية‭ ‬عبر‭ ‬رفدها‭ ‬بمنظومة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬وفعالية‭.‬

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