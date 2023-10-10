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مدير المرور: فوز تطبيق المرور إنجاز يعكس دعم وزير الداخلية لمواصلة تطوير الخدمات

10/10/2023 11:26:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬العميد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬تطبيق‭ ‬ eTraffic ‭ ‬بـأفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬للأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬ضمن‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬يعد‭ ‬إنجازاً‭ ‬جديداً‭ ‬يعكس‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬وتسهيل‭ ‬الخدمات‭.‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬وضمن‭ ‬تعليمات‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تواصل‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لتسريع‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالوزارة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المرورية‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والعمليات‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

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