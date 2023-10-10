مدير المرور: فوز تطبيق المرور إنجاز يعكس دعم وزير الداخلية لمواصلة تطوير الخدمات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن فوز تطبيق eTraffic بـأفضل تطبيق للأجهزة الذكية ضمن جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، يعد إنجازاً جديداً يعكس الدعم الذي تلقاه الإدارة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لمواصلة تطوير الخدمات المرورية في مجال تقنية المعلومات، ويأتي في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتسهيل الخدمات.
وقال العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إن الإدارة العامة للمرور وضمن تعليمات معالي وزير الداخلية تواصل عملها على دعم الجهود الوطنية لتسريع عملية التحول الرقمي بالوزارة، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى إلى طرح مزيد من الخدمات المرورية الإلكترونية، بهدف تحقيق التطلعات نحو تطوير الخدمات والعمليات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
MENAFN10102023000055011008ID1107222497
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.