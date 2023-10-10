وزيرة الإسكان: تحول إلكتروني شامل للـخـدمـات الإسكانية وتوفير خدمات استشارية عن بعد للمواطنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬الوزارة‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني،‭ ‬يأتي‭ ‬تتويجاً‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬مؤخراً‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الشامل‭ ‬لجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬واستحداث‭ ‬وتطوير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التفاعلية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬ومراجعات‭ ‬المواطنين،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬محور‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭-‬2026‭.‬

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‬وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تحفز‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬بالوزارة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهود‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬الرامية‭ ‬لرقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجعلها‭ ‬إلكترونية‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬تدريجياً،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬يعد‭ ‬أساس‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭. ‬‮

‬وبينت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬شملت‭ ‬تحويل‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬للمواطنين‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬خدمات‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬راعت‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬تطوير‭ ‬الموقع‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬التقنية‭ ‬والأمنية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬وإثراء‭ ‬المحتوى‭ ‬عبر‭ ‬تزويد‭ ‬المواطنين‭ ‬بكل‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم،‭ ‬واتباع‭ ‬معايير‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬تقييم‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬لتحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬جميع‭ ‬خدماتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصاتها‭ ‬الرقمية،‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬بأفضل‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬الممكنة‭.‬