وزيرة الإسكان: تحول إلكتروني شامل للـخـدمـات الإسكانية وتوفير خدمات استشارية عن بعد للمواطنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن حصد الوزارة جائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2023 عن أفضل موقع إلكتروني، يأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها الوزارة مؤخراً لتنفيذ خطة التحول الإلكتروني الشامل لجميع الخدمات الإسكانية، واستحداث وتطوير العديد من الخدمات التفاعلية التي تسهم في تسهيل إجراءات ومراجعات المواطنين، بما ينسجم مع محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي الوارد في برنامج الحكومة 2023-2026.
وقالت الوزيرة إن هذه الجائزة تحفز فريق العمل بالوزارة على مواصلة جهود تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع الجهود الحكومية الرامية لرقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وجعلها إلكترونية بشكل شامل تدريجياً، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية في العمل الحكومي، مؤكدة أن المواطن يعد أساس عملية تطوير الخدمات الحكومية.
وبينت الوزيرة أن الإجراءات التطويرية التي تضمنتها خطة تطوير الموقع الإلكتروني، شملت تحويل جميع الخدمات والمعاملات الإسكانية التي يتم تقديمها للمواطنين إلى خدمات إلكترونية، إضافة إلى تدشين خدمات لتقديم الاستشارات الإسكانية عن بعد، مشيرة إلى أن الوزارة راعت خلال مراحل تطوير الموقع استخدام أحدث المعايير التقنية والأمنية، والعمل على تحسين تجربة المستخدم، وإثراء المحتوى عبر تزويد المواطنين بكل المعلومات عن الخدمات المتاحة لهم، واتباع معايير «دليل تقييم تجربة العملاء في مراكز الخدمة الحكومية».
وأكدت الوزيرة أن جهود الوزارة مستمرة لتحديث وتطوير جميع خدماتها المقدمة للمواطنين، سواء من خلال منصاتها الرقمية، أو مركز خدمة العملاء، من منطلق الحرص على توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل معايير الجودة الممكنة.
MENAFN10102023000055011008ID1107222496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.