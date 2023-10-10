Wednesday, 11 October 2023 08:23 GMT

وزيرة الإسكان: تحول إلكتروني شامل للـخـدمـات الإسكانية وتوفير خدمات استشارية عن بعد للمواطنين

10/10/2023 11:26:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬الوزارة‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني،‭ ‬يأتي‭ ‬تتويجاً‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬مؤخراً‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الشامل‭ ‬لجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬واستحداث‭ ‬وتطوير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التفاعلية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬ومراجعات‭ ‬المواطنين،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬محور‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭-‬2026‭.‬


‬وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تحفز‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬بالوزارة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهود‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬الرامية‭ ‬لرقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجعلها‭ ‬إلكترونية‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬تدريجياً،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬يعد‭ ‬أساس‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭. ‬‮
‬وبينت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬شملت‭ ‬تحويل‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬للمواطنين‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬خدمات‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬راعت‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬تطوير‭ ‬الموقع‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬التقنية‭ ‬والأمنية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬وإثراء‭ ‬المحتوى‭ ‬عبر‭ ‬تزويد‭ ‬المواطنين‭ ‬بكل‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم،‭ ‬واتباع‭ ‬معايير‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬تقييم‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬لتحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬جميع‭ ‬خدماتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصاتها‭ ‬الرقمية،‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬بأفضل‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬الممكنة‭.‬

MENAFN10102023000055011008ID1107222496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث