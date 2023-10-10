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((سفريات كانو)) تعزز وجودها في الأسواق العالمية بتعاونها مع ((ترافيل ليدرز))

10/10/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سفريات‭ ‬كانو،‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬سفريات‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تصبح‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الآياتا‭ ‬والقوة‭ ‬الدافعة‭ ‬لصناعة‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬عن‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬ترافيل‭ ‬ليدرز،‭ ‬الشبكة‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬إنترنوفا‭ ‬ترافيل،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬سفر‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬ليؤكد‭ ‬قوة‭ ‬تواجد‭ ‬سفريات‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬الواسعة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬لعملائها،‭ ‬وتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ضمن‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬كبير‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

إن‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬النهج‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬سفريات‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬مصممة‭ ‬حسب‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الشخصية‭ ‬لعملائها،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬شركة‭ ‬ترافيل‭ ‬ليدرز‭ ‬تبشر‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬السفر‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬وجودها‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬إنترنوفا‭ ‬ترافيل،‭ ‬يمكن‭ ‬لسفريات‭ ‬كانو‭ ‬الآن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬شركة‭ ‬ترافيل‭ ‬ليدرز،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منصات‭ ‬الحجز‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والتسويق،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الشركة‭ ‬التسويقية‭ ‬في‭ ‬الوجهات‭ ‬العالمية،‭ ‬وبرامجها‭ ‬الحصرية‭ ‬للفنادق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لشركة‭ ‬ترافيل‭ ‬ليدرز‭ ‬سوف‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوفير‭ ‬الأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإدارة‭ ‬نظام‭ ‬الملفات‭ ‬التعريفية،‭ ‬وتفويض‭ ‬الرحلات،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬وإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬العملاء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬زعيم‭ ‬غاما،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سفريات‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬ترافيل‭ ‬ليدرز،‭ ‬الاسم‭ ‬المرموق‭ ‬ضمن‭ ‬محفظة‭ ‬شركات‭ ‬مجموعة‭ ‬إنترنوفا‭ ‬ترافيل‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬فرصة‭ ‬متميزة‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدماتنا‭ ‬لمسافرينا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬إن‭ ‬الثروة‭ ‬الهائلة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬وأفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬الصناعة‭ ‬التي‭ ‬تجلبها‭ ‬شركة‭ ‬ترافيل‭ ‬ليدرز‭ ‬سوف‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬مستشارينا‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬أكثر‭ ‬قيمة‭ ‬وأوسع‭ ‬نطاقًا‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬كانو،‭ ‬رئيس‭ ‬وحدات‭ ‬الأعمال‭ ‬الاستراتيجية‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬ترافيل‭ ‬ليدرز‭ ‬إنترناشيونال‭ ‬إنجازًا‭ ‬جديدًا‭ ‬آخر‭ ‬لسفريات‭ ‬كانو‭. ‬إنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهودنا‭ ‬الدؤوبة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬أعمالنا،‭ ‬وفتح‭ ‬أبواب‭ ‬جديدة،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬أفضل‭ ‬لقاعدة‭ ‬عملائنا‮»‬‭. ‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬جابي‭ ‬ريزي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬سفريات‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬إنترنوفا‭ ‬ترافيل‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬متحمسون‭ ‬للغاية‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬سفريات‭ ‬كانو،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتنا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬إن‭ ‬شركتنا‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأدوات،‭ ‬فضلا‭ ‬عما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬المبتكر،‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬الصناعة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سيتيح‭ ‬لمستشاري‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬سفريات‭ ‬كانو‭ ‬تزويد‭ ‬عملائهم‭ ‬بخدمات‭ ‬إضافية‭ ‬وتسهيل‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الدوليين‮»‬‭.‬

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