وزير النفط والبيئة يستقبل السفير الكوري لدى البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشئون‭ ‬المناخ،‭ ‬السفير‭ ‬هونسانغ‭ ‬كو‭

‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬النفطي‭ ‬والبيئي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ .‬

خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بالسفير‭ ‬الكوري،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬لتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الصديقة‭.‬

وأعرب‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لوزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وحسن‭ ‬الضيافة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬