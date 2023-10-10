وزير النفط والبيئة يستقبل السفير الكوري لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، السفير هونسانغ كو
سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال النفطي والبيئي وتبادل الخبرات، بما يلبي المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين .
خلال اللقاء، رحب وزير النفط والبيئة بالسفير الكوري، مشيدا بالجهود التي يبذلها لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وما حققته أواصر التعاون في مجال النفط والبيئة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها جمهورية كوريا الصديقة.
وأعرب السفير الكوري عن خالص الشكر والتقدير لوزير النفط والبيئة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مشيدا بما تشهده المملكة من تطور ونماء مستمر في مختلف المجالات.
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