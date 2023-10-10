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124% الاكتفاء الذاتي من التمور

10/10/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ((استدامة))، وبحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء العامة بأن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي من التمور بما نسبته 124% خلال العام المنصرم 2022، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان 118% وتم إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل الزراعية بواقع 95.298.5 أطنان.
وبلغ إجمالي الواردات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية 28.375.56 طناً وكمية الصادرات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية 3.687.05 أطنان، كما قدرت المساحة الزراعية العضوية للمحاصيل الزراعية بـ19.118.8 هكتارات وبلغت قيمة القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية 5.3 مليارات ريال ووصل الائتمان المصرفي الممنوح في البنوك لنشاط الزراعة وصيد الأسماك 11.5 مليار ريال.

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