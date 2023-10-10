Wednesday, 11 October 2023 08:22 GMT

فرضية لجريان السيول ببريدة

10/10/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في الإدارة العامة للكوارث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية، تجربة فرضية استباقية، لمواجهة خطر السيول والأمطار الغزيرة، استعدادا لموسم الأمطار.
ونفذت أمانة المنطقة من خلال الفرضية أعمالها عبر متابعة المناطق الحرجة، ومباشرة فرق طوارئ السيول التجمعات السطحية للمياه، والتجهيزات الخاصة بسحب التجمعات السطحية، وتوفير وسائل السلامة لفرق العمل، وآلية التصعيد.
وأوضحت الأمانة أن الهدف الرئيسي من مثل هذه الفرضيات قياس نجاح خطط الطوارئ، والتأكد من مدى الجاهزية والاستعدادات، والعمل على تحسين الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة، مبينة أن كل هذه الجهود لضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ذات العلاقة، وتحسين جاهزية التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

MENAFN10102023000089011017ID1107222481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث