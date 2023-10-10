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21 مبنى آيلا للسقوط ومهجورا في الخفجي

10/10/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت أمانة المنطقة الشرقية أصحاب المباني الآيلة للسقوط والمهجورة في محافظة الخفجي إلى مراجعتها، وذلك ضمن برنامج الحد من التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
وأشارت الأمانة إلى أن لجنة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة في الخفجي، المكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، أحصت المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة، حيث بلغت 21 مبنى، وتم إعطاء أصحابها مهلة أسبوعا من 19 ربيع الأول الحالي. وشملت مباني أحياء: الملك فهد بأرقام ((156/4 ب، و90/3 ب، و369/3 ب، و303/3 ب، و345/3 ب، و207/3 ب، و46/ ب1، و55/3 ب))، والفيحاء رقم ((364))، والتعاون ((156/2))، والخالدية ((297/د، و156/د، و215/ج، و101/ب، و230/ج، و12/ج، و29/ج))، والعزيزية ((177/أ))، والفيصلية ((376/ب))، والحمراء ((114 و115)). بينما تعتزم إزالة السور المحيط ببلدية الخفجي، تعزيزا لجودة الحياة وزيادة المساحة العامة وأنسنة المدن.
وأكدت أمانة الشرقية ضرورة مراجعة بلدية محافظة الخفجي خلال المهلة المحددة، لاستكمال الإجراءات، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي ملاحظات عن الخدمات البلدية من خلال مركز البلاغات (940).

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