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إطلاق سوق العلا للتمور في المنشية

10/10/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، سوق مهرجان العلا للتمور، وذلك خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، وذلك في سوق ((المنشية)) بالمحافظة، فيما يستمر مزاد السوق الذي سيكون حتى 28 أكتوبر الجاري، ويأتي ذلك ضمن أهداف الهيئة الملكية لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في العلا من خلال القطاع الزراعي.
وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا للحفاظ على المزايا الفريدة للمحافظة وتراثها الغني، وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الأبرز في إنتاج التمور على مستوى المملكة، حيث تعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للمحافظة وفق أهداف رؤية السعودية 2030.
ويمثل استمرار انعقاد مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة، تميزًا في مسيرة تمور العلا، والتي شكلت علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، والذي يمثل فرصة لمزارعي العلا لتسويق منتجاتهم، كما يتيح لهم حضور الدورات وورش العمل التي تنظمها الهيئة مع مختلف الشركاء، والتي تهدف إلى رفع خبرات المزارعين للوصول للجودة الأعلى.
وحقق مزاد مهرجان العلا للتمور، خلال الأسابيع الماضية نموًا ملحوظًا في المبيعات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، حيث يهدف المهرجان إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه ((رؤية العلا)) والهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

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