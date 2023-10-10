Wednesday, 11 October 2023 08:22 GMT

بوريل الدعم الأوروبي للفلسطينيين سيستمر وعلى إسرائيل احترام القانون الدولي

10/10/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل معارضة التكتل فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد هجوم حركة «حماس»، مشيرا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، مؤكدا انه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية و«إن من الخطأ التوقف عن ذلك».
وقال بوريل، بعد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التكتل القاري، إن «الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء رأت أنه يتعين علينا مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية وأن المدفوعات المستحقة يجب ألا تتأخر».
وأوضح ان احترام القانون الدولي يعني «رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء»، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وتابع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني. بعض القرارات تتعارض مع القانون الدولي».

MENAFN10102023000130011022ID1107222468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث