بوريل الدعم الأوروبي للفلسطينيين سيستمر وعلى إسرائيل احترام القانون الدولي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل معارضة التكتل فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد هجوم حركة «حماس»، مشيرا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، مؤكدا انه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية و«إن من الخطأ التوقف عن ذلك».
وقال بوريل، بعد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التكتل القاري، إن «الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء رأت أنه يتعين علينا مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية وأن المدفوعات المستحقة يجب ألا تتأخر».
وأوضح ان احترام القانون الدولي يعني «رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء»، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وتابع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني. بعض القرارات تتعارض مع القانون الدولي».
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