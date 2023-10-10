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أردوغان بحث مع بوتين وغوتيريش سبل منع تزايد التوتر في غزة

10/10/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وإجراءات منع زيادة التوتر في المنطقة.
وأضافت الرئاسة التركية، في بيان على منصة «إكس»، أن الزعيمين ناقشا إجراءات محتملة لمنع تزايد التوتر في المنطقة ومبادرات لتوصيل مساعدات إنسانية إلى هناك.
وأفاد البيان بأن أردوغان قال إن تركيا ستواصل جهودها لضمان تحقيق الهدوء في المنطقة.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان منفصل، إن الرئيس أردوغان أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث ناقشا الخطوات المحتملة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في المنطقة بالإضافة إلى جهود الوساطة التركية.
وبينت أن أردوغان قال خلال الاتصال الهاتفي، إن الهجمات غير المتناسبة ستؤدي بالوضع في المنطقة إلى طريق مسدود ويجب على الأطراف التحلي بضبط النفس.

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