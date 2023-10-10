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الإفراج عن 4 بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان

10/10/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحبت بريطانيا أمس بالإفراج عن 4 بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان وقدمت نيابة عن عائلاتهم اعتذارا عن «أي انتهاكات لقوانين البلد» الآسيوي.
وكتبت منظمة «بريزيديوم نتوورك» الحقوقية البريطانية في وقت لاحق على منصة «إكس»، أن اثنين من الأشخاص الذين تمثلهم - المسعف كيفن كورنويل (53 عاما) ومعد شرائط الفيديو على يوتيوب مايلز راوتلدج - كانا من بين الأشخاص المفرج عنهم.
وقالت المنظمة: «إنهما عادا إلى وطنهما! شكرا للجميع لدعمهم هذين الرجلين خلال هذه الفترة الصعبة. نشعر جميعا بالارتياح».
ويعتقد أن الرجلين كانا محتجزين لدى سلطات طالبان منذ يناير.
ويقال إن ما لا يقل عن 10 أجانب أو مزدوجي الجنسية محتجزون في أفغانستان، لكن السلطات لم تعترف بوجود معتقلين لديها.
ويشتهر راوتلدج، المتحدر من برمنغهام (وسط إنجلترا)، بالسفر إلى وجهات غير مألوفة ونشر رحلاته على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتم إجلاؤه من أفغانستان في أغسطس 2021 من قبل القوات المسلحة البريطانية مع استعادة حركة طالبان السيطرة على البلد، لكنه عاد لاحقا.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية: «نرحب ونقدر إفراج إدارة أفغانستان الحالية عن 4 مواطنين بريطانيين احتجزوا بتهمة انتهاك قوانين أفغانستان». وأضاف: «نيابة عن عائلات المواطنين البريطانيين، نقدم اعتذارهم للإدارة الحالية لأفغانستان عن أي خرق لقوانين البلد».

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