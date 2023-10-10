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بايدن معلقا على التطورات في غزة مستعدون لنقل أي أصول عسكرية لإسرائيل كلما تطلب الأمر

10/10/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واشنطن ـ وكالات: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مشددا على أن واشنطن مستعدة لنقل أي أصول عسكرية لإسرائيل «كلما تطلب الأمر».
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض بحضور نائبته كامالا هاريس، «لإسرائيل كامل الحق في الرد على هجمات «حماس»، وقد أكدت لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ان رد إسرائيل يجب أن يكون حاسما».
وأضاف «ما قامت به حماس من هجمات إرهابية ضد إسرائيل هو شر مطلق»، مؤكدا ان هناك أميركيين من بين الرهائن الذين تحتجزهم الحركة بعد هجومها على مستوطنات غلاف غزة، مشيرا إلى ان 14 أميركيا على الأقل قتلوا أيضا خلال هذا الهجوم.
وتابع بايدن «سنبقى متحدين لدعم إسرائيل وسنزودها بالذخائر وتعزيز منظومة القبة الحديدية»، وأكد «عززنا مواقعنا في الشرق الأوسط للردع».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه «لا مكان للكراهية في أميركا ضد المسلمين أو اليهود».
وقبل مؤتمره الصحافي، قال بايدن في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ناقش دعم إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأميركية «لتوجيه الخطوات التالية».
وأضاف «تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل، وصد الأطراف المعتدية وحماية الأبرياء».

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